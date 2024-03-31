Генпрокурор РФ рассказал о нарушении прав участников СВО

Краснов: в ГП поступают жалобы на задержку зарплат и нарушения прав бойцов СВО

31 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Сигналов о нарушении прав участников СВО немало, заявил Игорь Краснов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России участники СВО встречаются с нарушениями своих прав. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил сожаление по поводу поступающих к ним сигналов о нарушениях прав ветеранов, их семей и близких родственников, которых не так уж и мало. «К сожалению, к нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало», — заявил Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что изначально обращения касались проблем с обмундированием или невыплатой денежного довольствия. В последнее время поступает много жалоб на задержки выплат по ранениям, а также на проблемы с получением государственных наград. По словам Краснова, в каждом случае Генеральная прокуратура реагирует оперативно, а там, где необходимо, действует максимально строго. Эта работа будет продолжена, заключил генпрокурор. Известно, что Генпрокуратура проверяет жалобу матери участника СВО на затопление квартиры в доме по улице Алексеева в Кургане из-за проблем с крышей. Ведомство обещает дать оценку действиям должностных лиц после проверки. Также сообщалось, что жителя камчатского города Вилючинск, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции, задержали в Курске, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России участники СВО встречаются с нарушениями своих прав. Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил сожаление по поводу поступающих к ним сигналов о нарушениях прав ветеранов, их семей и близких родственников, которых не так уж и мало. «К сожалению, к нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало», — заявил Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что изначально обращения касались проблем с обмундированием или невыплатой денежного довольствия. В последнее время поступает много жалоб на задержки выплат по ранениям, а также на проблемы с получением государственных наград. По словам Краснова, в каждом случае Генеральная прокуратура реагирует оперативно, а там, где необходимо, действует максимально строго. Эта работа будет продолжена, заключил генпрокурор. Известно, что Генпрокуратура проверяет жалобу матери участника СВО на затопление квартиры в доме по улице Алексеева в Кургане из-за проблем с крышей. Ведомство обещает дать оценку действиям должностных лиц после проверки. Также сообщалось, что жителя камчатского города Вилючинск, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции, задержали в Курске, передает «Национальная служба новостей».