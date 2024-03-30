Источник: экс-глава ЦВО Лапин получил повышение

Генерал Лапин возглавил Ленинградский округ, воссозданный Путиным

31 марта 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

В последнее время Александр Лапин работал в Главным штабе Сухопутных войск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин — Герой России — назначен командующим Ленинградским военным округом. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах. Официальных подтверждений пока, впрочем, нет. «По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом (и параллельно группировкой) почетнее», — прокомментировал собеседник агентства вопрос, является возможное назначение Лапина повышением или понижением. В пресс-службу Минобороны РФ направлен запрос на комментарий по теме. Ленинградский округ в конце февраля воссоздал президент РФ Владимир Путин. В границы округа входят Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Санкт-Петербург. Статья по теме Генералы и рядовые раскрыли две главные черты генерала Лапина Лапину 60 лет. В 2014—2017 годах он был начальником штаба Восточного военного округа. С этой должности его перевели начальником штаба российской группировки войск в Сирии. В ноябре 2017-го он стал командующим войсками Центрального военного округа (штаб — в Екатеринбурге). Его вторая командировка в Сирию состоялась в октябре 2018-го-январе 2019-го. В это время генерал командовал всей группировкой. С начала спецоперации РФ на Украине Лапин руководил группировкой войск «Центр», был на передовой. Осенью Лапин дважды попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В ноябре 2022-го на посту главы ЦВО генерала сменил Андрей Мордвичев. А в начале 2023-го Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск-первым замкомандующего Сухопутными войсками РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин — Герой России — назначен командующим Ленинградским военным округом. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах. Официальных подтверждений пока, впрочем, нет. «По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом (и параллельно группировкой) почетнее», — прокомментировал собеседник агентства вопрос, является возможное назначение Лапина повышением или понижением. В пресс-службу Минобороны РФ направлен запрос на комментарий по теме. Ленинградский округ в конце февраля воссоздал президент РФ Владимир Путин. В границы округа входят Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Санкт-Петербург. Лапину 60 лет. В 2014—2017 годах он был начальником штаба Восточного военного округа. С этой должности его перевели начальником штаба российской группировки войск в Сирии. В ноябре 2017-го он стал командующим войсками Центрального военного округа (штаб — в Екатеринбурге). Его вторая командировка в Сирию состоялась в октябре 2018-го-январе 2019-го. В это время генерал командовал всей группировкой. С начала спецоперации РФ на Украине Лапин руководил группировкой войск «Центр», был на передовой. Осенью Лапин дважды попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В ноябре 2022-го на посту главы ЦВО генерала сменил Андрей Мордвичев. А в начале 2023-го Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск-первым замкомандующего Сухопутными войсками РФ.