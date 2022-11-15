Генералы и рядовые раскрыли две главные черты генерала Лапина

Командующий войсками ЦВО привил дисциплину всем: от рядового до полковника

15 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Лапин мог одинаково отчитать и полковника и рядового, рассказал Олег Рыков Фото: Анна Майорова © URA.RU URA.RU обратило внимание на высокий интерес читателей к личности командующего войсками ЦВО, генерал-полковника Александра Лапина после публикации фронтовых заметок офицера, который пожелал остаться инкогнито. Агентство продолжает серию материалов о военачальнике, ставшую одной из самых популярных на сайте. Как рассказали генералы армии и солдаты нашему корреспонденту, Герой России запомнился им как строгий блюститель дисциплины и порядка. Беспрекословное выполнение задач руководства — настоящий генерал Крайне ответственный человек, так характеризует Лапина генерал армии запаса Владимир Болдырев. Российский военачальник лично наблюдал практически за всеми этапами становления генерал-полковника. Фото: Анна Майорова © URA.RU «Я достаточно долго его знаю. Мы служили совместно, он был тогда еще командиром полка. Потом командир дивизии. Я был тогда командующим округом, он был моим подчиненным. Это было в Северо-Кавказском военном округе (СКВО преобразован в Южный военный округ — прим. ред.). Лапин себя всегда проявлял достойно. Потом я был уже главкомом [главнокомандующим Сухопутными войсками]. Он был на должностях замкомандующего [Восточного военного округа], командующего округом [Центрального военного округа]. На всех должностях я его характеризую только с положительной стороны», — сказал Владимир Болдырев. Генерал армии объяснил, в чем отличие Лапина от других военачальников. «Его отличает высочайшая ответственность. Его не надо никогда перепроверять. Я был уверен, что любую поставленную задачу он выполнит. Я знаю его очень хорошо. Это достойный генерал, очень достойный. Высоко подготовленный, решительный, смелый, волевой. Настоящий генерал. Он один из самых способных генералов, которые по крайней мере сейчас были на уровне командующих округами», — отметил собеседник URA.RU. Главный борец за дисциплину Строгость и заботу о солдатах отметил в рассказе URA.RU Олег Рыков, проходивший срочную службу в воинской части 74821. Тогда Александр Лапин командовал 205 отдельной мотострелковой Казачьей бригады. «Когда нас привезли, предыдущие служаки ходили в рваной форме. При нем хотя бы часть и солдаты стали выглядеть достойно. И питание улучшилось. Строгий. Чистый вояка. Даже не помню, чтобы он в каких-то моментах улыбался. Но разносил за косяки знатно, и рядовых, и полковников», — сказал Олег Рыков. По словам генерала армии запаса Владимира Болдырева, строгое внимание к дисциплине — является особой чертой Лапина. «Дисциплина, а как же без дисциплины. На то это и армия. Без дисциплины — это не армия, а бардак», — подчеркнул собеседник агентства. Педантично относится ко всем мелочам Фото: Анна Майорова © URA.RU По мнению генерала-лейтенанта запаса, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, Лапина отличает четкое выполнение поставленных целей. «С Александром Павловичем Лапиным мы познакомились в 2010 году. Я был начальником штаба, он заместителем командующего 58 армией. Командующим армией был генерал-лейтенант Андрей Валерьевич Картаполов. Лапин крайне исполнительный, толковый, грамотный очень. И, в принципе, он полностью соответствовал своей должности. Потом я стал командующим, он был около полугода у меня заместителем. Затем Лапин ушел командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией. Он исключительный педант до каждой мелочи, очень исполнительный. Задачу Лапину поставили, он ее выполняет. Ни больше, не меньше того», — рассказал депутат. Крайне храбрый и смелый, еще одна черта, о которой упомянул Гурулев. Так, по его словам, Лапина оценивали военные, которые проходили службу под его началом в Сирии. «Сирийские товарищи, которые были с ним и были рядом, довольно тепло о нем отзывались как о человеке крайне храбром, смелом и способном принимать решения», — заключил собеседник URA.RU. Ранее солдат из группировки «Отважные», которую возглавлял Лапин, рассказал, как генерал спас бойца. У того воспалился аппендикс. Генерал-полковник велел посадить солдата в свой вертолет и доставить до ближайшего медицинского учреждения. Военные из этой же группировки сравнили своего командира с советским полководцем Георгием Жуковым, объяснив это тем, что, где Лапин, там победа.

URA.RU обратило внимание на высокий интерес читателей к личности командующего войсками ЦВО, генерал-полковника Александра Лапина после публикации фронтовых заметок офицера, который пожелал остаться инкогнито. Агентство продолжает серию материалов о военачальнике, ставшую одной из самых популярных на сайте. Как рассказали генералы армии и солдаты нашему корреспонденту, Герой России запомнился им как строгий блюститель дисциплины и порядка. Крайне ответственный человек, так характеризует Лапина генерал армии запаса Владимир Болдырев. Российский военачальник лично наблюдал практически за всеми этапами становления генерал-полковника. «Я достаточно долго его знаю. Мы служили совместно, он был тогда еще командиром полка. Потом командир дивизии. Я был тогда командующим округом, он был моим подчиненным. Это было в Северо-Кавказском военном округе (СКВО преобразован в Южный военный округ — прим. ред.). Лапин себя всегда проявлял достойно. Потом я был уже главкомом [главнокомандующим Сухопутными войсками]. Он был на должностях замкомандующего [Восточного военного округа], командующего округом [Центрального военного округа]. На всех должностях я его характеризую только с положительной стороны», — сказал Владимир Болдырев. Генерал армии объяснил, в чем отличие Лапина от других военачальников. «Его отличает высочайшая ответственность. Его не надо никогда перепроверять. Я был уверен, что любую поставленную задачу он выполнит. Я знаю его очень хорошо. Это достойный генерал, очень достойный. Высоко подготовленный, решительный, смелый, волевой. Настоящий генерал. Он один из самых способных генералов, которые по крайней мере сейчас были на уровне командующих округами», — отметил собеседник URA.RU. Строгость и заботу о солдатах отметил в рассказе URA.RU Олег Рыков, проходивший срочную службу в воинской части 74821. Тогда Александр Лапин командовал 205 отдельной мотострелковой Казачьей бригады. По словам генерала армии запаса Владимира Болдырева, строгое внимание к дисциплине — является особой чертой Лапина. «Дисциплина, а как же без дисциплины. На то это и армия. Без дисциплины — это не армия, а бардак», — подчеркнул собеседник агентства. По мнению генерала-лейтенанта запаса, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева, Лапина отличает четкое выполнение поставленных целей. «С Александром Павловичем Лапиным мы познакомились в 2010 году. Я был начальником штаба, он заместителем командующего 58 армией. Командующим армией был генерал-лейтенант Андрей Валерьевич Картаполов. Лапин крайне исполнительный, толковый, грамотный очень. И, в принципе, он полностью соответствовал своей должности. Потом я стал командующим, он был около полугода у меня заместителем. Затем Лапин ушел командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией. Он исключительный педант до каждой мелочи, очень исполнительный. Задачу Лапину поставили, он ее выполняет. Ни больше, не меньше того», — рассказал депутат. Крайне храбрый и смелый, еще одна черта, о которой упомянул Гурулев. Так, по его словам, Лапина оценивали военные, которые проходили службу под его началом в Сирии. «Сирийские товарищи, которые были с ним и были рядом, довольно тепло о нем отзывались как о человеке крайне храбром, смелом и способном принимать решения», — заключил собеседник URA.RU. Ранее солдат из группировки «Отважные», которую возглавлял Лапин, рассказал, как генерал спас бойца. У того воспалился аппендикс. Генерал-полковник велел посадить солдата в свой вертолет и доставить до ближайшего медицинского учреждения. Военные из этой же группировки сравнили своего командира с советским полководцем Георгием Жуковым, объяснив это тем, что, где Лапин, там победа.