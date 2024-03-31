К чему приведет отмена выборов на Украине

РБК рассказал о последствиях отмены выборов президента на Украине

31 марта 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Западные партнеры Украины призывали Киев провести выборы, несмотря на закон о военном положении Фото: Официальный сайт президента Украины Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. 20 мая истекает срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единоличное решение нынешнего лидера Украины не проводить президентские выборы делает его нелегитимным. О том, к чему приведет отмена выборов в стране, — в материале URA.RU. Ожидание выборов в условиях военного положения На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Ситуация обострилась в связи с действующим с 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается Верховной Радой каждые три месяца. Согласно законодательству, в таких условиях запрещено менять Конституцию и проводить выборы. Данный факт подтверждает меморандум, подписанный главами фракций Рады в ноябре 2023 года, который предусматривает возможность проведения выборов только после прекращения боевых действий, передает РБК. Международное давление и позиция Киева Западные партнеры Украины призывали к проведению выборов, подчеркивая важность демократических процессов для страны. Спикер ПАСЕ Тини Кокс и американский сенатор Линдси Грэм высказывались в поддержку свободных и честных выборов, несмотря на сложные условия. В то же время, высшие должностные лица Евросоюза и США относились к этому вопросу более сдержанно, подчеркивая, что решение о выборах должен принять украинский народ. Внутренние разногласия и критика отмены выборов Отмена выборов вызвала критику со стороны оппонентов действующей власти, включая бывшего советника президента Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова. Они обвиняют Владимира Зеленского в авторитаризме и нарушении Конституции. Позиция Владимира Зеленского Сам Зеленский высказывался о возможности проведения выборов при определенных условиях, таких как изменения в законодательстве и международная поддержка. Он также утверждал, что украинцы считают их проведение опасным и бессмысленным на фоне продолжающихся боевых действий. Влияние на переговорный процесс Вопрос легитимности власти после 20 мая, когда истекают полномочия Зеленского, становится предметом озабоченности как внутри страны, так и для российских официальных лиц. Отмена выборов может иметь последствия для потенциальных переговоров с Россией. Легитимность украинской власти станет ключевым фактором в диалоге между странами, а исход боевых действий и внутренние изменения в позиции Зеленского определят возможность возобновления переговоров. Экспертные оценки и общественное мнение Эксперты и общественность Украины выражают обеспокоенность по поводу отмены выборов, поскольку регулярная сменяемость власти является одним из достижений украинской демократии. Отставка высокопоставленных чиновников и обвинения в нелегитимности могут подорвать доверие к президенту и спровоцировать политические турбулентности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. 20 мая истекает срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единоличное решение нынешнего лидера Украины не проводить президентские выборы делает его нелегитимным. О том, к чему приведет отмена выборов в стране, — в материале URA.RU. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Ситуация обострилась в связи с действующим с 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается Верховной Радой каждые три месяца. Согласно законодательству, в таких условиях запрещено менять Конституцию и проводить выборы. Данный факт подтверждает меморандум, подписанный главами фракций Рады в ноябре 2023 года, который предусматривает возможность проведения выборов только после прекращения боевых действий, передает РБК. Западные партнеры Украины призывали к проведению выборов, подчеркивая важность демократических процессов для страны. Спикер ПАСЕ Тини Кокс и американский сенатор Линдси Грэм высказывались в поддержку свободных и честных выборов, несмотря на сложные условия. В то же время, высшие должностные лица Евросоюза и США относились к этому вопросу более сдержанно, подчеркивая, что решение о выборах должен принять украинский народ. Отмена выборов вызвала критику со стороны оппонентов действующей власти, включая бывшего советника президента Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова. Они обвиняют Владимира Зеленского в авторитаризме и нарушении Конституции. Сам Зеленский высказывался о возможности проведения выборов при определенных условиях, таких как изменения в законодательстве и международная поддержка. Он также утверждал, что украинцы считают их проведение опасным и бессмысленным на фоне продолжающихся боевых действий. Вопрос легитимности власти после 20 мая, когда истекают полномочия Зеленского, становится предметом озабоченности как внутри страны, так и для российских официальных лиц. Отмена выборов может иметь последствия для потенциальных переговоров с Россией. Легитимность украинской власти станет ключевым фактором в диалоге между странами, а исход боевых действий и внутренние изменения в позиции Зеленского определят возможность возобновления переговоров. Эксперты и общественность Украины выражают обеспокоенность по поводу отмены выборов, поскольку регулярная сменяемость власти является одним из достижений украинской демократии. Отставка высокопоставленных чиновников и обвинения в нелегитимности могут подорвать доверие к президенту и спровоцировать политические турбулентности.