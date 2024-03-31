Один из устроивших теракт в «Крокусе» был судим за педофилию

Устроивший теракт в «Крокусе» был связан с таджикскими экстремистами в Турции

31 марта 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Фаридун Шамсиддин был связан с таджикскими экстремистскими кругами Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов) был судим за педофилию. Он провел в тюрьме шесть лет. «В 16 лет, будучи учеником 9-го класса, Фаридун изнасиловал шестиклассника», — сообщает Sputnik Таджикистан, ссылаясь на источник. Там добавили, что суд приговорил Шамсиддина к шести годам лишения свободы. Источник подчеркнул, что информация о двухлетнем приговоре мужчины за домогательства к девушке, не является достоверной. В материале отмечают, что Шамсиддин был связан с таджикскими экстремистскими кругами, проживающими в Турции. После поездки в Стамбул он начал проявлять признаки экстремизма, заключили там. Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован 22 марта. По официальным данным, в тот вечер погибло не менее 144 человек. Ранее сообщалось, что Шамсиддин пытался привлечь к совместной работе своего тестя за два дня до трагедии, однако получил отказ. Кроме того, еще один его родственник анонимно рассказал, что семья не увидела ничего подозрительного в поведении мужчины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Фаридун Шамсиддин (внесен в список террористов и экстремистов) был судим за педофилию. Он провел в тюрьме шесть лет. «В 16 лет, будучи учеником 9-го класса, Фаридун изнасиловал шестиклассника», — сообщает Sputnik Таджикистан, ссылаясь на источник. Там добавили, что суд приговорил Шамсиддина к шести годам лишения свободы. Источник подчеркнул, что информация о двухлетнем приговоре мужчины за домогательства к девушке, не является достоверной. В материале отмечают, что Шамсиддин был связан с таджикскими экстремистскими кругами, проживающими в Турции. После поездки в Стамбул он начал проявлять признаки экстремизма, заключили там. Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован 22 марта. По официальным данным, в тот вечер погибло не менее 144 человек. Ранее сообщалось, что Шамсиддин пытался привлечь к совместной работе своего тестя за два дня до трагедии, однако получил отказ. Кроме того, еще один его родственник анонимно рассказал, что семья не увидела ничего подозрительного в поведении мужчины.