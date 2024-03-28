«Азия-Плюс»: террорист из «Крокуса» пытался привлечь к нападению своего тестя

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара, крокус-сити, теракт в крокус сити
Шамсидин, который напал на «Крокус», пытался позвать своего тестя на неизвестную подработку в Москву Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из террористов, напавших на подмосковный «Крокус сити холл», Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к совместной работе своего тестя за два дня до трагедии. Однако он получил отказ. Об этом сообщает «Азия-Плюс».

«За несколько дней до задержания Фаридун позвонил тестю и пригласил его на работу. У него были планы работать с ним», — передает издание слова родственницы боевика. Неизвестно, о какой работе шла речь. По данным telegram-канала Mash, мужчина позвонил тестю за два дня до трагедии.

Кроме того, еще один родственник террориста анонимно сообщил, что семья не увидела ничего подозрительного в поведении Шамсидина. Он уехал на заработки в Россию полгода назад и отправлял деньги родным.

Ранее сообщалось, что родственники главаря террористов Фаридуна Шамсиддина до последнего не верили в его причастность к теракту. Они были уверены, что он не способен на такой поступок, ведь мужчина всегда был спокойным и совестливым.

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Один из террористов, напавших на подмосковный «Крокус сити холл», Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к совместной работе своего тестя за два дня до трагедии. Однако он получил отказ. Об этом сообщает «Азия-Плюс». «За несколько дней до задержания Фаридун позвонил тестю и пригласил его на работу. У него были планы работать с ним», — передает издание слова родственницы боевика. Неизвестно, о какой работе шла речь. По данным telegram-канала Mash, мужчина позвонил тестю за два дня до трагедии. Кроме того, еще один родственник террориста анонимно сообщил, что семья не увидела ничего подозрительного в поведении Шамсидина. Он уехал на заработки в Россию полгода назад и отправлял деньги родным. Ранее сообщалось, что родственники главаря террористов Фаридуна Шамсиддина до последнего не верили в его причастность к теракту. Они были уверены, что он не способен на такой поступок, ведь мужчина всегда был спокойным и совестливым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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