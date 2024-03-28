«Азия-Плюс»: террорист из «Крокуса» пытался привлечь к нападению своего тестя

28 марта 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Шамсидин, который напал на «Крокус», пытался позвать своего тестя на неизвестную подработку в Москву Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из террористов, напавших на подмосковный «Крокус сити холл», Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к совместной работе своего тестя за два дня до трагедии. Однако он получил отказ. Об этом сообщает «Азия-Плюс». «За несколько дней до задержания Фаридун позвонил тестю и пригласил его на работу. У него были планы работать с ним», — передает издание слова родственницы боевика. Неизвестно, о какой работе шла речь. По данным telegram-канала Mash, мужчина позвонил тестю за два дня до трагедии. Кроме того, еще один родственник террориста анонимно сообщил, что семья не увидела ничего подозрительного в поведении Шамсидина. Он уехал на заработки в Россию полгода назад и отправлял деньги родным. Ранее сообщалось, что родственники главаря террористов Фаридуна Шамсиддина до последнего не верили в его причастность к теракту. Они были уверены, что он не способен на такой поступок, ведь мужчина всегда был спокойным и совестливым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из террористов, напавших на подмосковный «Крокус сити холл», Фаридуни Шамсидин пытался привлечь к совместной работе своего тестя за два дня до трагедии. Однако он получил отказ. Об этом сообщает «Азия-Плюс». «За несколько дней до задержания Фаридун позвонил тестю и пригласил его на работу. У него были планы работать с ним», — передает издание слова родственницы боевика. Неизвестно, о какой работе шла речь. По данным telegram-канала Mash, мужчина позвонил тестю за два дня до трагедии. Кроме того, еще один родственник террориста анонимно сообщил, что семья не увидела ничего подозрительного в поведении Шамсидина. Он уехал на заработки в Россию полгода назад и отправлял деньги родным. Ранее сообщалось, что родственники главаря террористов Фаридуна Шамсиддина до последнего не верили в его причастность к теракту. Они были уверены, что он не способен на такой поступок, ведь мужчина всегда был спокойным и совестливым.