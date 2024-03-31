На Украине уличили Сырского во вранье об успехах ВСУ

Экс-советник министра обороны Украины: Сырский врет об успехах ВСУ
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Слова Сырского о том, что ВС РФ не удалось сильно продвинуться на стратегических направлениях являются ложью, считает Юрий Бутусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский соврал об успехах армии украины в ходе СВО. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

«Заявление Сырского, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности», — высказался Бутусов в своем видеоблоге. Он добавил, что слова Сырского о том, что ВС РФ не удалось сильно продвинуться на стратегических направлениях также являются ложью.

Ранее Сырский заявлял, что российская армия «иногда имеет успех на отдельных участках». Кроме того, он потребовал от ВСУ отбить утерянные позиции на авдеевском направлении.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский соврал об успехах армии украины в ходе СВО. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор.нет» бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. «Заявление Сырского, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности», — высказался Бутусов в своем видеоблоге. Он добавил, что слова Сырского о том, что ВС РФ не удалось сильно продвинуться на стратегических направлениях также являются ложью. Ранее Сырский заявлял, что российская армия «иногда имеет успех на отдельных участках». Кроме того, он потребовал от ВСУ отбить утерянные позиции на авдеевском направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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