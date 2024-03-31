В Британии признали значительные успехи РФ на фронте

31 марта 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Российская армия заставила ВСУ перейти к обороне, заявил Фрэнк Ледвидж Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Об этом заявил экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж. «ВС РФ добиваются значительных успехов», — передает слова Ледвиджа Deutsche Welle (Признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике. Ледвидж отметил, что Украина оказывается под серьезным давлением на всех фронтах. Он считает, что украинцы опоздали с переходом к оборонительной стратегии. Кроме того, существуют сомнения относительно эффективности украинских оборонительных сооружений, заключил экс-офицер. Известно, что в ближайшие месяцы ВС РФ могут совершить крупный прорыв в украинском конфликте. Отсутствие оперативных поставок военной помощи для Киева может привести к значительным выигрышам для России. Военный эксперт и волонтер Алексей Живов отметил, что второй год спецоперации принес Москве важные победы. Он выделил ключевые из них: взятие Авдеевки и продвижение в сторону Славянска и Угледара, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Об этом заявил экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж. «ВС РФ добиваются значительных успехов», — передает слова Ледвиджа Deutsche Welle (Признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике. Ледвидж отметил, что Украина оказывается под серьезным давлением на всех фронтах. Он считает, что украинцы опоздали с переходом к оборонительной стратегии. Кроме того, существуют сомнения относительно эффективности украинских оборонительных сооружений, заключил экс-офицер. Известно, что в ближайшие месяцы ВС РФ могут совершить крупный прорыв в украинском конфликте. Отсутствие оперативных поставок военной помощи для Киева может привести к значительным выигрышам для России. Военный эксперт и волонтер Алексей Живов отметил, что второй год спецоперации принес Москве важные победы. Он выделил ключевые из них: взятие Авдеевки и продвижение в сторону Славянска и Угледара, передает «Ридус».