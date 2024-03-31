В Британии признали значительные успехи РФ на фронте

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Российская армия заставила ВСУ перейти к обороне, заявил Фрэнк Ледвидж Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Об этом заявил экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж.

«ВС РФ добиваются значительных успехов», — передает слова Ледвиджа Deutsche Welle (Признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике.

Ледвидж отметил, что Украина оказывается под серьезным давлением на всех фронтах. Он считает, что украинцы опоздали с переходом к оборонительной стратегии. Кроме того, существуют сомнения относительно эффективности украинских оборонительных сооружений, заключил экс-офицер.

Известно, что в ближайшие месяцы ВС РФ могут совершить крупный прорыв в украинском конфликте. Отсутствие оперативных поставок военной помощи для Киева может привести к значительным выигрышам для России. Военный эксперт и волонтер Алексей Живов отметил, что второй год спецоперации принес Москве важные победы. Он выделил ключевые из них: взятие Авдеевки и продвижение в сторону Славянска и Угледара, передает «Ридус».

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Вооруженные силы РФ достигают значительных результатов на фронте. Об этом заявил экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж. «ВС РФ добиваются значительных успехов», — передает слова Ледвиджа Deutsche Welle (Признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Он добавил, что благодаря достигнутым успехам России украинские вооруженные силы приняли решение перейти к оборонительной тактике. Ледвидж отметил, что Украина оказывается под серьезным давлением на всех фронтах. Он считает, что украинцы опоздали с переходом к оборонительной стратегии. Кроме того, существуют сомнения относительно эффективности украинских оборонительных сооружений, заключил экс-офицер. Известно, что в ближайшие месяцы ВС РФ могут совершить крупный прорыв в украинском конфликте. Отсутствие оперативных поставок военной помощи для Киева может привести к значительным выигрышам для России. Военный эксперт и волонтер Алексей Живов отметил, что второй год спецоперации принес Москве важные победы. Он выделил ключевые из них: взятие Авдеевки и продвижение в сторону Славянска и Угледара, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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