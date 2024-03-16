На Западе ожидают от России больших успехов на фронте уже к лету

ВСУ теряют все больше военных, пишет издание Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ближайшие месяцы ВС РФ могут совершить крупный прорыв в украинском конфликте. Для этого созданы все условия. Об этом сообщает Foreign Policy.

«Россия выдержала украинское контрнаступление в 2023 году и сделала все, чтобы создать условия для возможного прорыва в этом году», — пишет американское издание в своем материале . Также отмечается, что отсутствие оперативных поставок военной помощи для Киева может привести к крупнейшим приобретениям для России с начала украинского конфликта.

Кроме того, автор статьи заявил, что на данный момент артиллерия РФ выпускает по ВСУ более чем в пять раз больше снарядов, чем противник. При этом киевские ПВО работают менее эффективно. Помимо прочего, в рядах армии Украины увеличиваются потери бойцов из-за недостатка вооружения. Автор также подчеркнул, что американские артиллерийские снаряды нельзя сравнить по возможностям с российскими.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что опасается прорыва ВС РФ на шести направлениях фронта. По его словам, участки, которые беспокоят главнокомандующего, были укреплены. Однако обстановка все равно остается сложной.

Помимо прочего, в Advanced пишут, что этим летом на Украине может произойти переломный момент из-за истощения армии. Ситуация продолжит ухудшаться, если Запад не поставит стране вооружение и Киев в корне не изменит стратегию, передает MK.RU .