На Украине назвали опасные риски отказа от проведения президентских выборов

Магера: отказ от выборов в Украине приведет к обвинениям в узурпации
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский рискует стать нелегитимным президентом для Запада, заявил Андрей Магера Фото:

Отказ от проведения президентских выборов на Украине может привести к риску обвинения в узурпации власти. Это также может повлечь за собой прекращение поставок вооружения и финансирования со стороны западных партнеров для ВСУ. Об этом заявил экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера.

«Украину могут обвинить в узурпации власти. Из-за отмены выборов западные партнеры могут перестать поставлять ВСУ необходимое вооружение и отправлять деньги», — передает слова Магеры Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента).

Магера предупредил, что аргументы о нелегитимности власти президента Украины Владимира Зеленского могут быть перенесены на международный уровень и стать объектом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Все это представляет серьезные риски, которые украинской власти необходимо учитывать, заключил Магера.

Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ от проведения выборов делает украинского президента нелегитимным. О последствиях отмены выборов на Украине рассказывается в материале URA.RU.

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Отказ от проведения президентских выборов на Украине может привести к риску обвинения в узурпации власти. Это также может повлечь за собой прекращение поставок вооружения и финансирования со стороны западных партнеров для ВСУ. Об этом заявил экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера. «Украину могут обвинить в узурпации власти. Из-за отмены выборов западные партнеры могут перестать поставлять ВСУ необходимое вооружение и отправлять деньги», — передает слова Магеры Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Магера предупредил, что аргументы о нелегитимности власти президента Украины Владимира Зеленского могут быть перенесены на международный уровень и стать объектом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Все это представляет серьезные риски, которые украинской власти необходимо учитывать, заключил Магера. Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ от проведения выборов делает украинского президента нелегитимным. О последствиях отмены выборов на Украине рассказывается в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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