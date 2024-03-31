На Украине назвали опасные риски отказа от проведения президентских выборов

Магера: отказ от выборов в Украине приведет к обвинениям в узурпации

31 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рискует стать нелегитимным президентом для Запада, заявил Андрей Магера Фото: Официальный сайт президента Украины Отказ от проведения президентских выборов на Украине может привести к риску обвинения в узурпации власти. Это также может повлечь за собой прекращение поставок вооружения и финансирования со стороны западных партнеров для ВСУ. Об этом заявил экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера. «Украину могут обвинить в узурпации власти. Из-за отмены выборов западные партнеры могут перестать поставлять ВСУ необходимое вооружение и отправлять деньги», — передает слова Магеры Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Магера предупредил, что аргументы о нелегитимности власти президента Украины Владимира Зеленского могут быть перенесены на международный уровень и стать объектом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Все это представляет серьезные риски, которые украинской власти необходимо учитывать, заключил Магера. Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ от проведения выборов делает украинского президента нелегитимным. О последствиях отмены выборов на Украине рассказывается в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказ от проведения президентских выборов на Украине может привести к риску обвинения в узурпации власти. Это также может повлечь за собой прекращение поставок вооружения и финансирования со стороны западных партнеров для ВСУ. Об этом заявил экс-зампредседателя ЦИК Украины Андрей Магера. «Украину могут обвинить в узурпации власти. Из-за отмены выборов западные партнеры могут перестать поставлять ВСУ необходимое вооружение и отправлять деньги», — передает слова Магеры Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Магера предупредил, что аргументы о нелегитимности власти президента Украины Владимира Зеленского могут быть перенесены на международный уровень и стать объектом предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Все это представляет серьезные риски, которые украинской власти необходимо учитывать, заключил Магера. Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и мобилизации. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ от проведения выборов делает украинского президента нелегитимным. О последствиях отмены выборов на Украине рассказывается в материале URA.RU.