Тюменские работодатели остро нуждаются в специалистах, знающих английский язык

31 марта 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

В среднем специалистам платят в районе 63 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области в 2023 году на 64% стали более востребованы специалисты в сфере образования, владеющие английским языком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «В целом в 2023 году вакансий для знатоков английского языка в Тюменской области стало на 64% больше. Средние зарплатные предложения в вакансиях для кандидатов составили 63.700 рублей», — рассказали специалисты. Для соискателей, владеющих иностранными языками, чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования. Кроме того, в прошлом году тюменские организации вели активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в 2023 году на 64% стали более востребованы специалисты в сфере образования, владеющие английским языком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «В целом в 2023 году вакансий для знатоков английского языка в Тюменской области стало на 64% больше. Средние зарплатные предложения в вакансиях для кандидатов составили 63.700 рублей», — рассказали специалисты. Для соискателей, владеющих иностранными языками, чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования. Кроме того, в прошлом году тюменские организации вели активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.