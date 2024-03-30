Тюменские работодатели остро нуждаются в специалистах, знающих английский язык

В Тюменской области в 2023 году на 64% стали более востребованы специалисты в сфере образования, владеющие английским языком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
«В целом в 2023 году вакансий для знатоков английского языка в Тюменской области стало на 64% больше. Средние зарплатные предложения в вакансиях для кандидатов составили 63.700 рублей», — рассказали специалисты.
Для соискателей, владеющих иностранными языками, чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования.
Кроме того, в прошлом году тюменские организации вели активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.
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В Тюменской области в 2023 году на 64% стали более востребованы специалисты в сфере образования, владеющие английским языком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «В целом в 2023 году вакансий для знатоков английского языка в Тюменской области стало на 64% больше. Средние зарплатные предложения в вакансиях для кандидатов составили 63.700 рублей», — рассказали специалисты. Для соискателей, владеющих иностранными языками, чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования. Кроме того, в прошлом году тюменские организации вели активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза.