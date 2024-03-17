17 марта 2024
16 марта 2024

В Тюмени на работников со знанием арабского языка вырос спрос в четыре раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокий спрос на таких специалистов сопровождается ростом зарплат Фото:

Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза, сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

«Рост востребованности кадров сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат — если в 2022 году сумма составляла 41 912 рублей, то в 2023 году сотрудникам со знанием арабского языка в среднем предлагается 72 319 рублей», — рассказал эксперт РБК Тюмень. Он отметил, что на таких специалистов вырос спрос в четыре раза.

Эксперты отметили, что соискательская активность немного снизилась. Это может объясняться тем, что большая часть таких специалистов уже трудоустроена. Из-за этого работодатели увеличивают зарплаты.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в прошлом году отмечал рост спроса на сотрудников автобизнеса. В частности, работодатели нуждались в слесарях и электриках. По словам Михеева, причинами дефицита квалифицированных сотрудников является демографическая яма 90-х годов, снижение привлекательности работы и мобилизация персонала.

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Тюменские организации ведут активные поиски работников со знанием арабского языка. Спрос работодателей на таких сотрудников за 2023 год относительно 2022 года вырос в четыре раза, сообщил директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. «Рост востребованности кадров сопровождается увеличением средних предлагаемых зарплат — если в 2022 году сумма составляла 41 912 рублей, то в 2023 году сотрудникам со знанием арабского языка в среднем предлагается 72 319 рублей», — рассказал эксперт РБК Тюмень. Он отметил, что на таких специалистов вырос спрос в четыре раза. Эксперты отметили, что соискательская активность немного снизилась. Это может объясняться тем, что большая часть таких специалистов уже трудоустроена. Из-за этого работодатели увеличивают зарплаты. Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев в прошлом году отмечал рост спроса на сотрудников автобизнеса. В частности, работодатели нуждались в слесарях и электриках. По словам Михеева, причинами дефицита квалифицированных сотрудников является демографическая яма 90-х годов, снижение привлекательности работы и мобилизация персонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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