CBS: США близки к передаче баллистических ракет ATACMS Украине

Администрация США готова предоставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер.
«Я думаю, что это ATACMS дальнего радиуса действия. Те, которые, я думаю, администрация готова предоставить», — сказал Тернер в эфире телеканала CBS. Он отметил, что США уже предоставили Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot, который был важен Киеву.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму. Соответствующее заявление он сделал, несмотря на то, что эти ракеты пока не поставляются на Украину. 30 марта Зеленский заявлял, что США не передавали Киеву ракеты ATACMS большей дальности, и сейчас их нет на территории страны.
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Администрация США готова предоставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер. «Я думаю, что это ATACMS дальнего радиуса действия. Те, которые, я думаю, администрация готова предоставить», — сказал Тернер в эфире телеканала CBS. Он отметил, что США уже предоставили Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot, который был важен Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил желание использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам в Крыму. Соответствующее заявление он сделал, несмотря на то, что эти ракеты пока не поставляются на Украину. 30 марта Зеленский заявлял, что США не передавали Киеву ракеты ATACMS большей дальности, и сейчас их нет на территории страны.