The Telegraph пообещал новую угрозу для Украины к лету

The Telegraph: ближайшая угроза для Украины — выборы в Европарламент

31 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Возможный успех крайне правых партий на выборах в Европарламент поставит крест на помощи Украине, пишет The Telegraph Фото: Официальный сайт Европарламента Газета The Telegraph предупредила о новой угрозе, с которой столкнется Украина летом — выборы в Европарламент в июне. Возможный успех крайне правых партий на этих выборах может негативно отразиться на поставках оружия Киеву. «Главная угроза для Украины летом — выборы в Европарламент», — говорится в материале газеты. Там добавили, что успех крайне правых партий на выборах может отрицательно отразиться на поставках оружия украинской армии. Правые партии в Европе демонстрируют сильные позиции и могут оказать влияние на политику Евросоюза (ЕС). Некоторые из них против поставок оружия на Украину и санкций против России. Растет популярность евроскептических партий в ЕС, что может отразиться положительно сказаться на их успехе на летних выборах, заключили в газете. Также известно, что после отставки Шарля Мишеля с поста главы Евросовета его может заменить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он известен своими противоречивыми взглядами по поводу вопросов оказания помощи Украине. Шарль Мишель, в свою очередь, планирует участвовать в выборах в Европарламент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Газета The Telegraph предупредила о новой угрозе, с которой столкнется Украина летом — выборы в Европарламент в июне. Возможный успех крайне правых партий на этих выборах может негативно отразиться на поставках оружия Киеву. «Главная угроза для Украины летом — выборы в Европарламент», — говорится в материале газеты. Там добавили, что успех крайне правых партий на выборах может отрицательно отразиться на поставках оружия украинской армии. Правые партии в Европе демонстрируют сильные позиции и могут оказать влияние на политику Евросоюза (ЕС). Некоторые из них против поставок оружия на Украину и санкций против России. Растет популярность евроскептических партий в ЕС, что может отразиться положительно сказаться на их успехе на летних выборах, заключили в газете. Также известно, что после отставки Шарля Мишеля с поста главы Евросовета его может заменить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он известен своими противоречивыми взглядами по поводу вопросов оказания помощи Украине. Шарль Мишель, в свою очередь, планирует участвовать в выборах в Европарламент.