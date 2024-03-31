Минобороны: в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу

В России с 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу, продолжительность которого составляет один год. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.
«Весенний призыв будет проводиться во всех регионах страны, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним», — отметили в сообщении ведомства. В связи с особенностями климата в некоторых регионах Крайнего Севера призыв к проведению работ с 1 ноября по 31 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на срочную военную службу. На службу призываются граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет планируется призвать 150 тысяч человек.
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