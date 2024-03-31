В чем польза и вред интервального голодания

Интервальное голодание вызывает тревожность, но может заставить похудеть

01 апреля 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Длительное ощущение голода может вызывать дискомфорт и тревожность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С наступление весны многие россияне пытаются похудеть используя разные для этого способы. В частности, некоторые прибегают к интервальному голоданию, но так ли оно безопасно. Нутрициолог Наталья Тюрькина рекомендует прерывистое питание по типу 16/8. URA.RU подготовило материал, чтобы рассказать, в чем польза и вред такого похудения. Что такое интервальное голодание Интервальное голодание (или фастинг) — способ похудения, заключающийся в чередовании периодов голодания и приема пищи. Интервал голодания может быть разным. Нутрициолог Наталья Тюрькина подчеркивает, что во многом выбор графика будет зависеть от личных предпочтений, возможностей и особенностей человека, передают «Известия». 16/8 — самый распространенный промежуток. Человек может есть в течение восьми часов в день, а остальные 16 часов голодает. Плюсом является то, что треть времени приходится на сон.

18/6 — данный интервал подойдет тем, кто практиковал такое голодание раньше.

20/4 — человек при таком интервале не ест 20 часов. Пищу принимают всего один раз в день.

5/2 — суть метода заключается в голодании два дня в неделю. При этом дни должны идти не подряд. Во время голодания полагается либо полностью отказаться от еды, либо есть примерно на 500 калорий в день.

36 — при таком интервале человек практически не есть. Можно принимать пищу один раз в 36 часов. Плюсы голодания Такой метод голодания в целом можно считать здоровым стилем питания. Однако нужно правильно планировать время приемов пищи. Например, если поужинать в 18:00 и позавтракать на следующий день в 10:00, то режим питания будет ощущаться как естественный и комфортный, подчеркивает нутрициолог Тюрькина. При этом не надо беспокоиться о меню. Кроме того, правильное голодание может улучшить умственные способности, показатели при диабете второго типа, нормализацию уровня глюкозы и инсулина. Еще происходит увеличение уровня энергии и похудение тела. Чем опасно интервальное голодание Однако вместе с плюсами у интервального голодания есть очевидные недостатки. Нутрициолог Наталья Тюрькина отмечает несколько минусов: Сложности с поддержанием сбалансированного рациона. Он должен соответствовать полу, возрасту, уровню активности и скорости метаболизма. Дефицит макро- и микроэлементов. Недостаток витаминов и минералов. Нарушение естественных ритмов организма. Может впоследствии отрицательно сказаться на здоровье. Привычка потреблять большие порции даже после возвращения к обычному режиму питания. Это может привести к быстрому набору веса. Накопление «сладжа» (взвеси холестериновых или других кристаллов) и камней в желчном пузыре. Фиксируется у людей, имеющих заболевания ЖКТ. Длительное ощущение голода может вызывать дискомфорт и тревожность. Снижается концентрация внимания и, как следствие, ухудшать общее психологическое состояние. Согласно исследованию, представленному в Американской кардиологической ассоциации, у людей, соблюдающих интервальное голодание по схеме 16/8, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта был на 91% выше, чем у тех, кто каждый день употреблял пищу в течение 12—16 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С наступление весны многие россияне пытаются похудеть используя разные для этого способы. В частности, некоторые прибегают к интервальному голоданию, но так ли оно безопасно. Нутрициолог Наталья Тюрькина рекомендует прерывистое питание по типу 16/8. URA.RU подготовило материал, чтобы рассказать, в чем польза и вред такого похудения. Интервальное голодание (или фастинг) — способ похудения, заключающийся в чередовании периодов голодания и приема пищи. Интервал голодания может быть разным. Нутрициолог Наталья Тюрькина подчеркивает, что во многом выбор графика будет зависеть от личных предпочтений, возможностей и особенностей человека, передают «Известия». Такой метод голодания в целом можно считать здоровым стилем питания. Однако нужно правильно планировать время приемов пищи. Например, если поужинать в 18:00 и позавтракать на следующий день в 10:00, то режим питания будет ощущаться как естественный и комфортный, подчеркивает нутрициолог Тюрькина. При этом не надо беспокоиться о меню. Кроме того, правильное голодание может улучшить умственные способности, показатели при диабете второго типа, нормализацию уровня глюкозы и инсулина. Еще происходит увеличение уровня энергии и похудение тела. Однако вместе с плюсами у интервального голодания есть очевидные недостатки. Нутрициолог Наталья Тюрькина отмечает несколько минусов: Согласно исследованию, представленному в Американской кардиологической ассоциации, у людей, соблюдающих интервальное голодание по схеме 16/8, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта был на 91% выше, чем у тех, кто каждый день употреблял пищу в течение 12—16 часов.