Костомаров пожаловался на сложности жизни без протезов

Костомаров заявил, что без протезов чувствует себя беспомощным тараканом

01 апреля 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Костомаров рассказал о своей жизни с протезами Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Без протезов человек, лишенный конечностей, чувствует себя беспомощным словно насекомое. Об этом рассказал спортсмен Роман Костомаров в передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ. «Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все протезы, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», — заявил Костомаров в эфире телешоу, которое вышло на экраны 31 марта. По словам Костомарова, он уже привык жить с протезами. Он добавил, что самое сложное в быту — это одевать их по утрам. Бывшему фигуристу помогает в простых ежедневных делах его супруга Оксана Домнина. Ранее олимпийский чемпион Костомаров перенес несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В декабре спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Без протезов человек, лишенный конечностей, чувствует себя беспомощным словно насекомое. Об этом рассказал спортсмен Роман Костомаров в передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ. «Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все протезы, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», — заявил Костомаров в эфире телешоу, которое вышло на экраны 31 марта. По словам Костомарова, он уже привык жить с протезами. Он добавил, что самое сложное в быту — это одевать их по утрам. Бывшему фигуристу помогает в простых ежедневных делах его супруга Оксана Домнина. Ранее олимпийский чемпион Костомаров перенес несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В декабре спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание», передает RT.