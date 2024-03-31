31 марта 2024

Костомаров пожаловался на сложности жизни без протезов

Костомаров заявил, что без протезов чувствует себя беспомощным тараканом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС перед выходом в прокат документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды». 6 марта 2024. Москва, костомаров роман
Костомаров рассказал о своей жизни с протезами Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Без протезов человек, лишенный конечностей, чувствует себя беспомощным словно насекомое. Об этом рассказал спортсмен Роман Костомаров в передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все протезы, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», — заявил Костомаров в эфире телешоу, которое вышло на экраны 31 марта.

По словам Костомарова, он уже привык жить с протезами. Он добавил, что самое сложное в быту — это одевать их по утрам. Бывшему фигуристу помогает в простых ежедневных делах его супруга Оксана Домнина.

Ранее олимпийский чемпион Костомаров перенес несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В декабре спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Без протезов человек, лишенный конечностей, чувствует себя беспомощным словно насекомое. Об этом рассказал спортсмен Роман Костомаров в передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ. «Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все протезы, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», — заявил Костомаров в эфире телешоу, которое вышло на экраны 31 марта. По словам Костомарова, он уже привык жить с протезами. Он добавил, что самое сложное в быту — это одевать их по утрам. Бывшему фигуристу помогает в простых ежедневных делах его супруга Оксана Домнина. Ранее олимпийский чемпион Костомаров перенес несколько операций по ампутации конечностей. Затем он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В декабре спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лед. Сейчас он улучшает «свое нынешнее катание», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...