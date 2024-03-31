31 марта 2024

Reuters: резиденцию премьера Ливии обстреляли противотанковыми снарядами

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В результате атаки никто не пострадал Фото:

Резиденцию премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы обстреляли противотанковыми реактивными снарядами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами. Все произошло в воскресенье, 31 марта», — пишет агентство. Из-за атаки никто не пострадал.

В Ливии действуют два правительства, которые не признают друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на резиденцию Дбейбы. Находился ли сам Дбейба в резиденции в момент нападения не уточняется. Об ущербе также пока информации нет, пишет RT.

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Резиденцию премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы обстреляли противотанковыми реактивными снарядами. Об этом сообщает агентство Reuters. «Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами. Все произошло в воскресенье, 31 марта», — пишет агентство. Из-за атаки никто не пострадал. В Ливии действуют два правительства, которые не признают друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей. Ранее сообщалось, что неизвестные напали на резиденцию Дбейбы. Находился ли сам Дбейба в резиденции в момент нападения не уточняется. Об ущербе также пока информации нет, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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