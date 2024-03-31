Reuters: резиденцию премьера Ливии обстреляли противотанковыми снарядами

Резиденцию премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы обстреляли противотанковыми реактивными снарядами. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами. Все произошло в воскресенье, 31 марта», —
В Ливии действуют два правительства, которые не признают друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на резиденцию Дбейбы. Находился ли сам Дбейба в резиденции в момент нападения не уточняется. Об ущербе также пока информации нет, пишет RT.
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