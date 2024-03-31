Reuters: резиденцию премьера Ливии обстреляли противотанковыми снарядами

01 апреля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

В результате атаки никто не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резиденцию премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы обстреляли противотанковыми реактивными снарядами. Об этом сообщает агентство Reuters. «Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами. Все произошло в воскресенье, 31 марта», — пишет агентство. Из-за атаки никто не пострадал. В Ливии действуют два правительства, которые не признают друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей. Ранее сообщалось, что неизвестные напали на резиденцию Дбейбы. Находился ли сам Дбейба в резиденции в момент нападения не уточняется. Об ущербе также пока информации нет, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Резиденцию премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы обстреляли противотанковыми реактивными снарядами. Об этом сообщает агентство Reuters. «Резиденция ливийского премьер-министра Абдельхамида Дбейбы была обстреляна противотанковыми реактивными снарядами. Все произошло в воскресенье, 31 марта», — пишет агентство. Из-за атаки никто не пострадал. В Ливии действуют два правительства, которые не признают друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей. Ранее сообщалось, что неизвестные напали на резиденцию Дбейбы. Находился ли сам Дбейба в резиденции в момент нападения не уточняется. Об ущербе также пока информации нет, пишет RT.