В России выросли штрафы для авиакомпаний за задержку рейса

01 апреля 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

100 рублей в час будут платить авиакомпании за задержку рейсов (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России с 1 апреля авиакомпании будут обязаны платить пассажирам штраф 100 рублей в час за задержку рейсов. Рассказал работник одной из крупнейших авиакомпаний.



«Компания рассматривает заявление, и при условии, что задержка рейса произошла по вине авиакомпании, запрашивает у пассажира реквизиты банковской карты и возвращает необходимую сумму пропорционально времени задержки, но не более 100 рублей в час. Задержки рейса по погодным условиям, а также связанные с безопасностью полетов не подлежат выплате штрафа» — рассказал ТАСС член авиакомпании.



Такие изменения внесены в Воздушный кодекс и вступят в силу с 1 апреля. Тем не менее, главред портала «Авиа.ру» Роман Гусаров считает, что такая возможность не будет востребованной у пассажиров. По его словам, раньше авиакомпании по своей инициативе выплачивали людям большие штрафы, чем положено. То что норму повысили, это хорошо, но все равно 100 рублей достаточно скромная сумма, отметил Гусаров.



Все больше штрафов приходится платить авиаперевозчикам, ранее мы писали о том, что авиакомпании начнут штрафовать за некорректную информацию о билетах. Такой законопроект разрабатывали в министерстве транспорта РФ. Если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, то будет предусмотрена административная ответственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 апреля авиакомпании будут обязаны платить пассажирам штраф 100 рублей в час за задержку рейсов. Рассказал работник одной из крупнейших авиакомпаний. «Компания рассматривает заявление, и при условии, что задержка рейса произошла по вине авиакомпании, запрашивает у пассажира реквизиты банковской карты и возвращает необходимую сумму пропорционально времени задержки, но не более 100 рублей в час. Задержки рейса по погодным условиям, а также связанные с безопасностью полетов не подлежат выплате штрафа» — рассказал ТАСС член авиакомпании. Такие изменения внесены в Воздушный кодекс и вступят в силу с 1 апреля. Тем не менее, главред портала «Авиа.ру» Роман Гусаров считает, что такая возможность не будет востребованной у пассажиров. По его словам, раньше авиакомпании по своей инициативе выплачивали людям большие штрафы, чем положено. То что норму повысили, это хорошо, но все равно 100 рублей достаточно скромная сумма, отметил Гусаров. Все больше штрафов приходится платить авиаперевозчикам, ранее мы писали о том, что авиакомпании начнут штрафовать за некорректную информацию о билетах. Такой законопроект разрабатывали в министерстве транспорта РФ. Если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, то будет предусмотрена административная ответственность.