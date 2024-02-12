12 февраля 2024

В РФ начнут штрафовать авиакомпании за ложную информацию о билетах

© Служба новостей «URA.RU»
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За нарушение новых правил авиакомпания понесет административную ответственность Фото:

Авиакомпании начнут штрафовать за некорректную информацию о билетах. О подготовке законопроекта сообщили в министерстве транспорта РФ.

«За размещение неверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) авиакомпании будут получать штрафы. Эта мера — ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов теряли время и деньги», — приводит текст законопроекта газета «Известия».

В пресс-службе Минтранса отметили, что если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, то будет предусмотрена административная ответственность. Источник пояснил газете, что Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков за год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году объем внутренних пассажирских авиаперевозок составил почти 83 миллиона пассажиров, что на 13% превысило показатели четырехлетней давности. Глава государства отметил, что авиации следует поддержать набранный тем, передает RT.

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Авиакомпании начнут штрафовать за некорректную информацию о билетах. О подготовке законопроекта сообщили в министерстве транспорта РФ. «За размещение неверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) авиакомпании будут получать штрафы. Эта мера — ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов теряли время и деньги», — приводит текст законопроекта газета «Известия». В пресс-службе Минтранса отметили, что если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, то будет предусмотрена административная ответственность. Источник пояснил газете, что Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков за год. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году объем внутренних пассажирских авиаперевозок составил почти 83 миллиона пассажиров, что на 13% превысило показатели четырехлетней давности. Глава государства отметил, что авиации следует поддержать набранный тем, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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