В РФ начнут штрафовать авиакомпании за ложную информацию о билетах

13 февраля 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

За нарушение новых правил авиакомпания понесет административную ответственность Фото: Илья Московец © URA.RU Авиакомпании начнут штрафовать за некорректную информацию о билетах. О подготовке законопроекта сообщили в министерстве транспорта РФ. «За размещение неверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) авиакомпании будут получать штрафы. Эта мера — ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов теряли время и деньги», — приводит текст законопроекта газета «Известия». В пресс-службе Минтранса отметили, что если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, то будет предусмотрена административная ответственность. Источник пояснил газете, что Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков за год. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году объем внутренних пассажирских авиаперевозок составил почти 83 миллиона пассажиров, что на 13% превысило показатели четырехлетней давности. Глава государства отметил, что авиации следует поддержать набранный тем, передает RT.

Авиакомпании начнут штрафовать за некорректную информацию о билетах. О подготовке законопроекта сообщили в министерстве транспорта РФ. «За размещение неверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) авиакомпании будут получать штрафы. Эта мера — ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов теряли время и деньги», — приводит текст законопроекта газета «Известия». В пресс-службе Минтранса отметили, что если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, то будет предусмотрена административная ответственность. Источник пояснил газете, что Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков за год. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году объем внутренних пассажирских авиаперевозок составил почти 83 миллиона пассажиров, что на 13% превысило показатели четырехлетней давности. Глава государства отметил, что авиации следует поддержать набранный тем, передает RT.