Пристав арестовал активы владельцев «Макфы» на 100 трлн рублей

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, пристав, фссп, судебный пристав
Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери Юревич Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Судебный пристав арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа». Сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей, говорится в тексте постановления.

«Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери Юревича, а также других физических и юридических лиц. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей, указано в тексте», — пишет ТАСС со ссылкой на текст постановления.

Ранее для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы все акции компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» и других. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам, зарплаты.

Вслед за предприятиями группы ЧЭМК Юрия Антипова и холдинга «Ариант» Александра Аристова Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы еще одной знаковой челябинской компании «Макфа». В отличие от предшественников, Юревич и его Белоусов оказались в списке ответчиков по иску. Чем известен бизнес и его владельцы — разбиралось URA.RU.

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Судебный пристав арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа». Сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей, говорится в тексте постановления. «Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери Юревича, а также других физических и юридических лиц. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей, указано в тексте», — пишет ТАСС со ссылкой на текст постановления. Ранее для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы все акции компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» и других. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам, зарплаты. Вслед за предприятиями группы ЧЭМК Юрия Антипова и холдинга «Ариант» Александра Аристова Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы еще одной знаковой челябинской компании «Макфа». В отличие от предшественников, Юревич и его Белоусов оказались в списке ответчиков по иску. Чем известен бизнес и его владельцы — разбиралось URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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