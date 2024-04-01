Пристав арестовал активы владельцев «Макфы» на 100 трлн рублей

01 апреля 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери Юревич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Судебный пристав арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа». Сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей, говорится в тексте постановления. «Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери Юревича, а также других физических и юридических лиц. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей, указано в тексте», — пишет ТАСС со ссылкой на текст постановления. Ранее для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы все акции компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» и других. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам, зарплаты. Вслед за предприятиями группы ЧЭМК Юрия Антипова и холдинга «Ариант» Александра Аристова Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы еще одной знаковой челябинской компании «Макфа». В отличие от предшественников, Юревич и его Белоусов оказались в списке ответчиков по иску. Чем известен бизнес и его владельцы — разбиралось URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебный пристав арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа». Сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей, говорится в тексте постановления. «Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери Юревича, а также других физических и юридических лиц. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 000 000 000 000 рублей, указано в тексте», — пишет ТАСС со ссылкой на текст постановления. Ранее для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы все акции компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» и других. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам, зарплаты. Вслед за предприятиями группы ЧЭМК Юрия Антипова и холдинга «Ариант» Александра Аристова Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы еще одной знаковой челябинской компании «Макфа». В отличие от предшественников, Юревич и его Белоусов оказались в списке ответчиков по иску. Чем известен бизнес и его владельцы — разбиралось URA.RU.