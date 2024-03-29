Суд арестовал все активы холдинга «Макфа» в России по требованию Генпрокуратуры

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Все имущество и счета предприятий «Макфы» арестовано Фото:

Все активы и счета предприятий холдинга «Макфы» в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии их в доход государства арестованы. Такое решение принял Центральный суд Челябинска.

«Суд арестовал акции семи компаний (две из которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Арест наложен также на имущество трех десятков компаний и их счета. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам российским юридическим лицам, зарплаты, соцвзносов и обеспечение текущей производственной деятельности», — рассказал источник URA.RU в судебной системе.

Также, по его словам, арестовано имущество и счета бенефициаров «Макфы», включая объявленного в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Исполнительные производства уже открыты ФССП.

В компании не комментируют происходящее. В пресс-службе суда пообещали уточнить информацию.

Предприятия холдинга действуют в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях. Иск о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению Генпрокуратуры, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Первое заседание по делу состоится 9 апреля.

Ранее схожие иски и судебные решения последовали в отношении группы ЧЭМК (основной владелец Юрий Антипов) и холдинга «Ариант». Последним после «бизнес-развода» владеет семья его бывшего делового партнера Александра Аристова.

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Все активы и счета предприятий холдинга «Макфы» в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии их в доход государства арестованы. Такое решение принял Центральный суд Челябинска. «Суд арестовал акции семи компаний (две из которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Арест наложен также на имущество трех десятков компаний и их счета. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам российским юридическим лицам, зарплаты, соцвзносов и обеспечение текущей производственной деятельности», — рассказал источник URA.RU в судебной системе. Также, по его словам, арестовано имущество и счета бенефициаров «Макфы», включая объявленного в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Исполнительные производства уже открыты ФССП. В компании не комментируют происходящее. В пресс-службе суда пообещали уточнить информацию. Предприятия холдинга действуют в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях. Иск о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению Генпрокуратуры, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Первое заседание по делу состоится 9 апреля. Ранее схожие иски и судебные решения последовали в отношении группы ЧЭМК (основной владелец Юрий Антипов) и холдинга «Ариант». Последним после «бизнес-развода» владеет семья его бывшего делового партнера Александра Аристова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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