Суд арестовал все активы холдинга «Макфа» в России по требованию Генпрокуратуры

29 марта 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Все имущество и счета предприятий «Макфы» арестовано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все активы и счета предприятий холдинга «Макфы» в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии их в доход государства арестованы. Такое решение принял Центральный суд Челябинска. «Суд арестовал акции семи компаний (две из которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Арест наложен также на имущество трех десятков компаний и их счета. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам российским юридическим лицам, зарплаты, соцвзносов и обеспечение текущей производственной деятельности», — рассказал источник URA.RU в судебной системе. Также, по его словам, арестовано имущество и счета бенефициаров «Макфы», включая объявленного в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Исполнительные производства уже открыты ФССП. В компании не комментируют происходящее. В пресс-службе суда пообещали уточнить информацию. Предприятия холдинга действуют в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях. Иск о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению Генпрокуратуры, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Первое заседание по делу состоится 9 апреля. Ранее схожие иски и судебные решения последовали в отношении группы ЧЭМК (основной владелец Юрий Антипов) и холдинга «Ариант». Последним после «бизнес-развода» владеет семья его бывшего делового партнера Александра Аристова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все активы и счета предприятий холдинга «Макфы» в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии их в доход государства арестованы. Такое решение принял Центральный суд Челябинска. «Суд арестовал акции семи компаний (две из которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Арест наложен также на имущество трех десятков компаний и их счета. Исключение сделано для товаров, которые должны быть поставлены по заключенным договорам, а также средств для выплат по кредитам российским юридическим лицам, зарплаты, соцвзносов и обеспечение текущей производственной деятельности», — рассказал источник URA.RU в судебной системе. Также, по его словам, арестовано имущество и счета бенефициаров «Макфы», включая объявленного в международный розыск экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Исполнительные производства уже открыты ФССП. В компании не комментируют происходящее. В пресс-службе суда пообещали уточнить информацию. Предприятия холдинга действуют в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях. Иск о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению Генпрокуратуры, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Первое заседание по делу состоится 9 апреля. Ранее схожие иски и судебные решения последовали в отношении группы ЧЭМК (основной владелец Юрий Антипов) и холдинга «Ариант». Последним после «бизнес-развода» владеет семья его бывшего делового партнера Александра Аристова.