31 марта 2024

В России начнут блокировать просроченные товары на кассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Первыми под контроль попадут табачные изделия Фото:

В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попадут табачные изделия и пивная продукция, передает заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

«Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к „Честному знаку“ для получения сведений о товаре», — пояснил Юсупов, его слова передает РИА Новости.

По его словам, если срок годности товара истечет или он будет запрещен к продаже, данные о невозможности продажи поступят в кассу. В итоге произвести продажу будет невозможно. Юсупов считает, что новая система обеспечит защиту потребителей от нелегальной и просроченной продукции.

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В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попадут табачные изделия и пивная продукция, передает заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов. «Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к „Честному знаку“ для получения сведений о товаре», — пояснил Юсупов, его слова передает РИА Новости. По его словам, если срок годности товара истечет или он будет запрещен к продаже, данные о невозможности продажи поступят в кассу. В итоге произвести продажу будет невозможно. Юсупов считает, что новая система обеспечит защиту потребителей от нелегальной и просроченной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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