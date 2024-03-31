В России начнут блокировать просроченные товары на кассах

01 апреля 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Первыми под контроль попадут табачные изделия Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попадут табачные изделия и пивная продукция, передает заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов. «Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к „Честному знаку“ для получения сведений о товаре», — пояснил Юсупов, его слова передает РИА Новости. По его словам, если срок годности товара истечет или он будет запрещен к продаже, данные о невозможности продажи поступят в кассу. В итоге произвести продажу будет невозможно. Юсупов считает, что новая система обеспечит защиту потребителей от нелегальной и просроченной продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России запущен механизм блокировки продажи просроченной продукции на кассах магазинов с использованием системы маркировки. Первыми под контроль попадут табачные изделия и пивная продукция, передает заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов. «Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к „Честному знаку“ для получения сведений о товаре», — пояснил Юсупов, его слова передает РИА Новости. По его словам, если срок годности товара истечет или он будет запрещен к продаже, данные о невозможности продажи поступят в кассу. В итоге произвести продажу будет невозможно. Юсупов считает, что новая система обеспечит защиту потребителей от нелегальной и просроченной продукции.