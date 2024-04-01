Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с безопасностью «Крокуса»

01 апреля 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

От рук террористов погибли 144 человека Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Документы, которые связаны с противопожарными проверками «Крокус Сити Холла», были изъяты в подразделениях ГУ МЧС по Московской области. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «В подразделениях ГУ МЧС по Московской области проведена выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в «Крокус Сити Холле», — рассказал собеседник ТАСС. Он отметил, что сейчас идет анализ данных по тому, как проходили проверки и устранялись нарушения. «Крокус» относится к объектам категории значительного риска. Поэтому противопожарные проверки могут проводиться там раз в четыре года. Последняя была в 2019 году. В июне 2023 году состоялись проверки другого характера. Теракт в здании произошел вечером 22 марта. Очевидцы рассказали, что системы автоматического пожаротушения не сработали. Также не включилось аварийное освещение. 30 марта в Следственном комитете был допрошен ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе», передает телеканал 360. По последним данным, от действий террористов погибли 144 человека, пострадавших более 500. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Документы, которые связаны с противопожарными проверками «Крокус Сити Холла», были изъяты в подразделениях ГУ МЧС по Московской области. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «В подразделениях ГУ МЧС по Московской области проведена выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в «Крокус Сити Холле», — рассказал собеседник ТАСС. Он отметил, что сейчас идет анализ данных по тому, как проходили проверки и устранялись нарушения. «Крокус» относится к объектам категории значительного риска. Поэтому противопожарные проверки могут проводиться там раз в четыре года. Последняя была в 2019 году. В июне 2023 году состоялись проверки другого характера. Теракт в здании произошел вечером 22 марта. Очевидцы рассказали, что системы автоматического пожаротушения не сработали. Также не включилось аварийное освещение. 30 марта в Следственном комитете был допрошен ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе», передает телеканал 360. По последним данным, от действий террористов погибли 144 человека, пострадавших более 500.