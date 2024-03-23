СК: от рук террористов в «Крокус Сити Холле» погибли 60 человек

Верхние этажи «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске полностью уничтожены пожаром Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные. В здании должен быть состояться концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подожгли «Крокус». По последним данным, погибло 60 человек, более сотни получили ранения. Сейчас всех пострадавших эвакуировали. URA.RU показывает, как выглядит «Крокус Сити Холл» утром 23 марта.

Верхние этажи «Крокуса» полностью уничтожены огнем. Террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и других боеприпасов, следует из видео СК telegram-канал «112» Фото:

Все пострадавшие были эвакуированы к пяти утра по московскому времени, сообщает ТАСС. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что продолжаются работы по стабилизации пациентов telegram-канал «112» Фото:

Люди в «Крокусе» в первые минуты стрельбы разбивали окна, чтобы выбраться из здания. Нескольким удалось это сделать telegram-канал «112» Фото:

Здание сильно выгорело telegram-канал «112» Фото:

Сотни спасателей работают на месте теракта. Сейчас продолжается тушение пожара и разбор завалов telegram-канал «112» Фото:

Пострадавшие доставлены в 12 больниц Москвы. Им оказывается вся необходимая помощь telegram-канал 112 Фото:

Так выглядит здание к утру. К тушению пожара в «Крокус Сити Холле» привлечены 477 человек и 183 единицы техники, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

URA.RU также ведет онлайн-трансляцию. По последним данным, террористы еще не были пойманы.