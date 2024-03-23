Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта. Фоторепортаж

СК: от рук террористов в «Крокус Сити Холле» погибли 60 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Верхние этажи «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске полностью уничтожены пожаром Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные. В здании должен быть состояться концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подожгли «Крокус». По последним данным, погибло 60 человек, более сотни получили ранения. Сейчас всех пострадавших эвакуировали. URA.RU показывает, как выглядит «Крокус Сити Холл» утром 23 марта.

Как выглядит "Крокус" после теракта: фото к утру 23 марта
Верхние этажи «Крокуса» полностью уничтожены огнем. Террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и других боеприпасов, следует из видео СК
Фото:
Как выглядит "Крокус" после теракта: фото к утру 23 марта
Все пострадавшие были эвакуированы к пяти утра по московскому времени, сообщает ТАСС. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что продолжаются работы по стабилизации пациентов
Фото:
Как выглядит "Крокус" после теракта: фото к утру 23 марта
Люди в «Крокусе» в первые минуты стрельбы разбивали окна, чтобы выбраться из здания. Нескольким удалось это сделать
Фото:
Как выглядит "Крокус" после теракта: фото к утру 23 марта
Здание сильно выгорело
Фото:
Как выглядит "Крокус" после теракта: фото к утру 23 марта
Сотни спасателей работают на месте теракта. Сейчас продолжается тушение пожара и разбор завалов
Фото:
Как выглядит "Крокус" после теракта: фото к утру 23 марта
Пострадавшие доставлены в 12 больниц Москвы. Им оказывается вся необходимая помощь
Фото:
Как выглядит здание "Крокус Сити Холл" к утру 23 марта
Так выглядит здание к утру. К тушению пожара в «Крокус Сити Холле» привлечены 477 человек и 183 единицы техники, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области
Фото:

URA.RU также ведет онлайн-трансляцию. По последним данным, террористы еще не были пойманы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные. В здании должен быть состояться концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подожгли «Крокус». По последним данным, погибло 60 человек, более сотни получили ранения. Сейчас всех пострадавших эвакуировали. URA.RU показывает, как выглядит «Крокус Сити Холл» утром 23 марта. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию. По последним данным, террористы еще не были пойманы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...