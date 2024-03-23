Верхние этажи «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске полностью уничтожены пожаром
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные. В здании должен быть состояться концерт группы «Пикник», на него были распроданы все билеты — 6 200 мест. Террористы открыли огонь по людям и подожгли «Крокус». По последним данным, погибло 60 человек, более сотни получили ранения. Сейчас всех пострадавших эвакуировали. URA.RU показывает, как выглядит «Крокус Сити Холл» утром 23 марта.
Верхние этажи «Крокуса» полностью уничтожены огнем. Террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и других боеприпасов, следует из видео СК
Все пострадавшие были эвакуированы к пяти утра по московскому времени, сообщает ТАСС. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что продолжаются работы по стабилизации пациентов
Люди в «Крокусе» в первые минуты стрельбы разбивали окна, чтобы выбраться из здания. Нескольким удалось это сделать
Здание сильно выгорело
Сотни спасателей работают на месте теракта. Сейчас продолжается тушение пожара и разбор завалов
Пострадавшие доставлены в 12 больниц Москвы. Им оказывается вся необходимая помощь
Так выглядит здание к утру. К тушению пожара в «Крокус Сити Холле» привлечены 477 человек и 183 единицы техники, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области
URA.RU также ведет онлайн-трансляцию. По последним данным, террористы еще не были пойманы.
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