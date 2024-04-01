РВ: российским войскам осталось 650 метров до Часова Яра

Армии РФ осталось 650 метров до Часова Яра. ВС РФ заняли более выгодные позиции около населенного пункта для наступления. Об этом рассказали российские военкоры.
«До Часов Яра 650 метров! Десант продолжает прорыв обороны врага», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По их данным, украинские аналитики с «тревогой сообщают о поражении ВСУ» на этом направлении. Продвижение ВС РФ происходит на участке шириной до двух километров на глубину до 620 метров. В операции участвует 98-я ивановская дивизия ВДВ.
Ранее ВС РФ захватили ряд опорных пунктов около населенного пункта. Идут бои около леса, который находится рядом. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, для этого Киев использует личные резервы командования сухопутных войск, передает RT.
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