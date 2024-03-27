«РВ»: ВС РФ разгромили ВСУ под Часов Яром

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Вооруженные силы РФ. stock, разведчик, разведка, спецназ, сво,  stock
ВС РФ удалось захватить ряд крупных опорных пунктов ВСУ в направлении Часов Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам РФ удалось захватить ряд крупных опорных пунктов в окрестностях Часов Яра. Об этом пишут украинские военные аналитики, говоря о печальном положении подразделений ВСУ на данном направлении.

«Русские имели значительный успех в направлении Часов Яра. От административной черты города до позиций россиян остается всего около 500 метров. Продолжаются бои восточнее Лиственного леса, в северо-восточной части заказника Ступки-Голубовские и в районе Ивановского», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сведения украинских информационных ресурсов.

Согласно утекшим из Пентагона документам, украинская разведка планировала направить в Бахмут элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации. Президент Владимир Путин отмечал, что Украина за время контрнаступления потеряла в восемь раз больше военных, чем Россия.

Обновлено в 4:33 по московскому времени:

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ, чтобы подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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Вооруженным силам РФ удалось захватить ряд крупных опорных пунктов в окрестностях Часов Яра. Об этом пишут украинские военные аналитики, говоря о печальном положении подразделений ВСУ на данном направлении. «Русские имели значительный успех в направлении Часов Яра. От административной черты города до позиций россиян остается всего около 500 метров. Продолжаются бои восточнее Лиственного леса, в северо-восточной части заказника Ступки-Голубовские и в районе Ивановского», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сведения украинских информационных ресурсов. Согласно утекшим из Пентагона документам, украинская разведка планировала направить в Бахмут элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации. Президент Владимир Путин отмечал, что Украина за время контрнаступления потеряла в восемь раз больше военных, чем Россия. Обновлено в 4:33 по московскому времени: Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ, чтобы подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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