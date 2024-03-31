31 марта 2024

Бастрыкин вступился за семью из ХМАО, на которую напали бродячие собаки

В ХМАО на женщину с ребенком напали бродячие собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку после нападения собак на женщину с ребенком Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на женщину с ребенком в поселке Агирише (Советский район, ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести процессуальную проверку с последующим докладом о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает Информационный центр СК. По информации из соцсетей, стая бродячих собак во дворе многоквартирника напала на женщину с ребенком и порвала им одежду.

Ранее URA.RU писало, что бездомные собаки загрызли кроликов на ферме в ХМАО. Они уничтожили около 40 особей.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на женщину с ребенком в поселке Агирише (Советский район, ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести процессуальную проверку с последующим докладом о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает Информационный центр СК. По информации из соцсетей, стая бродячих собак во дворе многоквартирника напала на женщину с ребенком и порвала им одежду. Ранее URA.RU писало, что бездомные собаки загрызли кроликов на ферме в ХМАО. Они уничтожили около 40 особей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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