Бастрыкин вступился за семью из ХМАО, на которую напали бродячие собаки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после нападения бродячих собак на женщину с ребенком в поселке Агирише (Советский район, ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину провести процессуальную проверку с последующим докладом о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщает Информационный центр СК. По информации из соцсетей, стая бродячих собак во дворе многоквартирника напала на женщину с ребенком и порвала им одежду.
Ранее URA.RU писало, что бездомные собаки загрызли кроликов на ферме в ХМАО. Они уничтожили около 40 особей.
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