31 марта 2024
30 марта 2024

Волонтеры отправятся на заповедные территории ЯНАО

Активисты отправятся на защиту природы Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты примут участие в добровольческих миссиях по защите природы Ямала Фото:

В заповедники Ямало-Ненецкого автономного округа отправятся более 20 активистов, чтобы выполнить добровольческие миссии по защите природы региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Активистов ждут три поездки на заповедные территории. В этом году для волонтеров организовано два маршрута. В июне они впервые смогут отправиться в природный заказник „Полуйский“, где обитают лось, росомаха, соболь и животные из Красной книги ЯНАО. В июле и августе добровольцев приглашают в традиционную поездку в ямальский питомник овцебыков. Организаторами миссий выступают Арктический центр добровольчества и Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО», — говорится в сообщении.

Принять участие в добровольческих миссиях могут граждане от 18 до 35 лет. С каждым претендентом будет проводиться собеседование. Организаторы оплатят все расходы за проезд, питание и проживание волонтеров.

Ранее URA.RU писало о предложении общественников создать природный заказник для сохранения популяции дикого северного оленя на Ямале. Местные жители попросили главу региона Дмитрия Артюхова расположить заповедник на территории Красноселькупского и Тазовского районов.

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В заповедники Ямало-Ненецкого автономного округа отправятся более 20 активистов, чтобы выполнить добровольческие миссии по защите природы региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Активистов ждут три поездки на заповедные территории. В этом году для волонтеров организовано два маршрута. В июне они впервые смогут отправиться в природный заказник „Полуйский“, где обитают лось, росомаха, соболь и животные из Красной книги ЯНАО. В июле и августе добровольцев приглашают в традиционную поездку в ямальский питомник овцебыков. Организаторами миссий выступают Арктический центр добровольчества и Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО», — говорится в сообщении. Принять участие в добровольческих миссиях могут граждане от 18 до 35 лет. С каждым претендентом будет проводиться собеседование. Организаторы оплатят все расходы за проезд, питание и проживание волонтеров. Ранее URA.RU писало о предложении общественников создать природный заказник для сохранения популяции дикого северного оленя на Ямале. Местные жители попросили главу региона Дмитрия Артюхова расположить заповедник на территории Красноселькупского и Тазовского районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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