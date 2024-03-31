Волонтеры отправятся на заповедные территории ЯНАО

Активисты отправятся на защиту природы Ямала

01 апреля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Активисты примут участие в добровольческих миссиях по защите природы Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В заповедники Ямало-Ненецкого автономного округа отправятся более 20 активистов, чтобы выполнить добровольческие миссии по защите природы региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Активистов ждут три поездки на заповедные территории. В этом году для волонтеров организовано два маршрута. В июне они впервые смогут отправиться в природный заказник „Полуйский“, где обитают лось, росомаха, соболь и животные из Красной книги ЯНАО. В июле и августе добровольцев приглашают в традиционную поездку в ямальский питомник овцебыков. Организаторами миссий выступают Арктический центр добровольчества и Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО», — говорится в сообщении. Принять участие в добровольческих миссиях могут граждане от 18 до 35 лет. С каждым претендентом будет проводиться собеседование. Организаторы оплатят все расходы за проезд, питание и проживание волонтеров. Ранее URA.RU писало о предложении общественников создать природный заказник для сохранения популяции дикого северного оленя на Ямале. Местные жители попросили главу региона Дмитрия Артюхова расположить заповедник на территории Красноселькупского и Тазовского районов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В заповедники Ямало-Ненецкого автономного округа отправятся более 20 активистов, чтобы выполнить добровольческие миссии по защите природы региона. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Активистов ждут три поездки на заповедные территории. В этом году для волонтеров организовано два маршрута. В июне они впервые смогут отправиться в природный заказник „Полуйский“, где обитают лось, росомаха, соболь и животные из Красной книги ЯНАО. В июле и августе добровольцев приглашают в традиционную поездку в ямальский питомник овцебыков. Организаторами миссий выступают Арктический центр добровольчества и Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО», — говорится в сообщении. Принять участие в добровольческих миссиях могут граждане от 18 до 35 лет. С каждым претендентом будет проводиться собеседование. Организаторы оплатят все расходы за проезд, питание и проживание волонтеров. Ранее URA.RU писало о предложении общественников создать природный заказник для сохранения популяции дикого северного оленя на Ямале. Местные жители попросили главу региона Дмитрия Артюхова расположить заповедник на территории Красноселькупского и Тазовского районов.