31 марта 2024

Свердловским пенсионерам увеличили пенсии

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Для индексации пенсии обращаться с заявлением в социальный фонд не нужно Фото:

В Свердловской области с 1 апреля пенсии проиндексировали на 7,5%. Выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут у 117,7 тысячи человек. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Соответствующее увеличение осуществляется в проактивном режиме», — сказала управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Для индексации пенсии обращаться с заявлением не нужно.

Кроме того, выплаты увеличили участникам ВОВ; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащим, проходившим службу по призыву. В список попали и те граждане, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф.

На Среднем Урале с 1 апреля пенсионеры получат скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября. Новая стоимость поездки составит 18,5 рубля.

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В Свердловской области с 1 апреля пенсии проиндексировали на 7,5%. Выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут у 117,7 тысячи человек. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Соответствующее увеличение осуществляется в проактивном режиме», — сказала управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Для индексации пенсии обращаться с заявлением не нужно. Кроме того, выплаты увеличили участникам ВОВ; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащим, проходившим службу по призыву. В список попали и те граждане, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф. На Среднем Урале с 1 апреля пенсионеры получат скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября. Новая стоимость поездки составит 18,5 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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