Свердловским пенсионерам увеличили пенсии

01 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Для индексации пенсии обращаться с заявлением в социальный фонд не нужно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области с 1 апреля пенсии проиндексировали на 7,5%. Выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут у 117,7 тысячи человек. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Соответствующее увеличение осуществляется в проактивном режиме», — сказала управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Для индексации пенсии обращаться с заявлением не нужно. Кроме того, выплаты увеличили участникам ВОВ; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащим, проходившим службу по призыву. В список попали и те граждане, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф. На Среднем Урале с 1 апреля пенсионеры получат скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября. Новая стоимость поездки составит 18,5 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 1 апреля пенсии проиндексировали на 7,5%. Выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут у 117,7 тысячи человек. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Ежегодно 1 апреля проводится индексация социальных пенсий. Ее размер определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Соответствующее увеличение осуществляется в проактивном режиме», — сказала управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Для индексации пенсии обращаться с заявлением не нужно. Кроме того, выплаты увеличили участникам ВОВ; награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащим, проходившим службу по призыву. В список попали и те граждане, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф. На Среднем Урале с 1 апреля пенсионеры получат скидку в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Льгота будет действовать до 31 октября. Новая стоимость поездки составит 18,5 рубля.