Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль укрепрайоны ВСУ у Часова Яра

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Укрепрайон вокруг Дебальцево, землянка, дебальцево, укрепрайон
Отбитые ВС РФ участки стратегически важны (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским войскам удалось занять несколько важных укрепрайонов ВСУ, выстроенных у Часова Яра. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ВС РФ удалось улучшить позиции при поддержке артиллерии, ВКС и расчетов FPV-дронов. Кимаковский отметил, что отбитых ВС РФ участки стратегически важны и открывают хорошие перспективы в дальнейшем продвижении российских войск.

Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российским военным осталось 650 метров до Часова Яра. В операции участвует 98-я ивановская дивизия ВДВ.

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Российским войскам удалось занять несколько важных укрепрайонов ВСУ, выстроенных у Часова Яра. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВС РФ удалось улучшить позиции при поддержке артиллерии, ВКС и расчетов FPV-дронов. Кимаковский отметил, что отбитых ВС РФ участки стратегически важны и открывают хорошие перспективы в дальнейшем продвижении российских войск. Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российским военным осталось 650 метров до Часова Яра. В операции участвует 98-я ивановская дивизия ВДВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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