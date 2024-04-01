Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль укрепрайоны ВСУ у Часова Яра

Отбитые ВС РФ участки стратегически важны (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российским войскам удалось занять несколько важных укрепрайонов ВСУ, выстроенных у Часова Яра. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, ВС РФ удалось улучшить позиции при поддержке артиллерии, ВКС и расчетов FPV-дронов. Кимаковский отметил, что отбитых ВС РФ участки стратегически важны и открывают хорошие перспективы в дальнейшем продвижении российских войск.
Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российским военным осталось 650 метров до Часова Яра. В операции участвует 98-я ивановская дивизия ВДВ.
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