Сотрудники МЧС прибыли на место пожара к промзоне «Уралмашзавода» на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. На место ЧП приехали 13 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Прибывшие к месту вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», — сказано в telegram-канале свердловского МЧС.
Возгорание произошло на территории промышленной площадки завода, но здание не принадлежит ему. Представитель «Уралмашзавода» в беседе с URA.RU отметил, что помещение находится далеко от производственных объектов.
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