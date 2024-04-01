Спасатели приступили к тушению пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара к промзоне «Уралмашзавода» на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. На место ЧП приехали 13 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Прибывшие к месту вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», — сказано в telegram-канале свердловского МЧС.

Возгорание произошло на территории промышленной площадки завода, но здание не принадлежит ему. Представитель «Уралмашзавода» в беседе с URA.RU отметил, что помещение находится далеко от производственных объектов.