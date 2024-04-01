Тушить пожар на промзоне «Уралмашзавода» приехали 13 машин. Фото

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Спасатели приступили к тушению пожара Фото:

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара к промзоне «Уралмашзавода» на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. На место ЧП приехали 13 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Прибывшие к месту вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», — сказано в telegram-канале свердловского МЧС.

Возгорание произошло на территории промышленной площадки завода, но здание не принадлежит ему. Представитель «Уралмашзавода» в беседе с URA.RU отметил, что помещение находится далеко от производственных объектов.

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Сотрудники МЧС прибыли на место пожара к промзоне «Уралмашзавода» на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. На место ЧП приехали 13 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прибывшие к месту вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», — сказано в telegram-канале свердловского МЧС. Возгорание произошло на территории промышленной площадки завода, но здание не принадлежит ему. Представитель «Уралмашзавода» в беседе с URA.RU отметил, что помещение находится далеко от производственных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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