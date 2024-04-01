Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Экономика России должна развиваться и дальше, заявил Путин Фото:

Россия должна к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности. Такое поручение правительству РФ дал президент страны Владимир Путин. Список поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

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Россия должна к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности. Такое поручение правительству РФ дал президент страны Владимир Путин. Список поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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