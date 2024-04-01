Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году

Экономика России должна развиваться и дальше, заявил Путин
Россия должна к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности. Такое поручение правительству РФ дал президент страны Владимир Путин. Список поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию опубликован на
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