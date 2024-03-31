В Сургуте задержали поставку вакцины от кори

01 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

В медучреждение Сургута не доставили вакцину от кори Фото: Денис Моргунов © URA.RU В медучреждение Сургута не доставили вакцину от кори более чем для 500 человек. Врачи ожидают поступление партии необходимого препарата лишь через месяц. «Клиентов ориентировали на конец марта, ждали, что поставка произойдет со дня на день. В листе ожидания уже больше 500 человек. Но поставщик предупредил, что вакцины нет и будет только через месяц», — сообщил «Вестнику» источник, близкий к сфере здравоохранения. По сообщению инсайдера, во все медучреждения города вакцину поставляет один и тот же поставщик. Это касается как государственных, так и частных организаций. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Югры для подтверждения информации. На момент публикации в адрес редакции ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что департамент здравоохранения ХМАО закупил тысячи прививок от кори. На портале Госзакупок был опубликован запрос на пять тысяч вакцин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В медучреждение Сургута не доставили вакцину от кори более чем для 500 человек. Врачи ожидают поступление партии необходимого препарата лишь через месяц. «Клиентов ориентировали на конец марта, ждали, что поставка произойдет со дня на день. В листе ожидания уже больше 500 человек. Но поставщик предупредил, что вакцины нет и будет только через месяц», — сообщил «Вестнику» источник, близкий к сфере здравоохранения. По сообщению инсайдера, во все медучреждения города вакцину поставляет один и тот же поставщик. Это касается как государственных, так и частных организаций. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Югры для подтверждения информации. На момент публикации в адрес редакции ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что департамент здравоохранения ХМАО закупил тысячи прививок от кори. На портале Госзакупок был опубликован запрос на пять тысяч вакцин.