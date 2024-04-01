Площадь пожара в промзоне «Уралмашзавода» выросла до 4 тысяч квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, брызги воды, пожарный рукав, пожарный
На месте пожара работают 52 сотрудника МЧС Фото:

В Екатеринбурге в промзоне «Уралмашзавода» площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. На месте ЧП работают 52 специалиста 17 единиц спецтехники.

Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в промзоне «Уралмашзавода» площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. На месте ЧП работают 52 специалиста 17 единиц спецтехники. Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...