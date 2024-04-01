Площадь пожара в промзоне «Уралмашзавода» выросла до 4 тысяч квадратных метров

На месте пожара работают 52 сотрудника МЧС
В Екатеринбурге в промзоне «Уралмашзавода» площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров кровли цеха. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. На месте ЧП работают 52 специалиста 17 единиц спецтехники.
Возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки УЗТМ. Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит.
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