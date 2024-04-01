На «Уралмашзаводе» выступили с заявлением после масштабного пожара

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Площадь пожара — больше 4 тысяч квадратных метров
Площадь пожара — больше 4 тысяч квадратных метров Фото:

Представители «Уралмашзавода» в Екатеринбурге, где начался сильный пожар, опровергли информацию о том, что горит их помещение. Как рассказали URA.RU в пресс-службе, горит здание стороннего собственника.

«Пожар действительно на территории промышленной площадки „Уралмашзавод“, но горит не наше здание. Оно находится далеко от наших производственных объектов», — рассказали на предприятии.

По данным URA.RU, собственником здания, где начался пожар, является компания «ЭнергоТрансСтрой», а арендуют помещения ООО «МЕРЧ»,«НГ Буровое оборудование», «Уралпроммаш», «Эко-линия», «Полимеры Урала». Пожар начался днем 1 апреля. Площадь пожара, по предварительным данным, составила четыре тысячи квадратных метров. Все самое важное о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Представители «Уралмашзавода» в Екатеринбурге, где начался сильный пожар, опровергли информацию о том, что горит их помещение. Как рассказали URA.RU в пресс-службе, горит здание стороннего собственника. «Пожар действительно на территории промышленной площадки „Уралмашзавод“, но горит не наше здание. Оно находится далеко от наших производственных объектов», — рассказали на предприятии. По данным URA.RU, собственником здания, где начался пожар, является компания «ЭнергоТрансСтрой», а арендуют помещения ООО «МЕРЧ»,«НГ Буровое оборудование», «Уралпроммаш», «Эко-линия», «Полимеры Урала». Пожар начался днем 1 апреля. Площадь пожара, по предварительным данным, составила четыре тысячи квадратных метров. Все самое важное о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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