На «Уралмашзаводе» выступили с заявлением после масштабного пожара

Площадь пожара — больше 4 тысяч квадратных метров Фото: Илья Московец, ГКФюКГ

Представители «Уралмашзавода» в Екатеринбурге, где начался сильный пожар, опровергли информацию о том, что горит их помещение. Как рассказали URA.RU в пресс-службе, горит здание стороннего собственника.

«Пожар действительно на территории промышленной площадки „Уралмашзавод“, но горит не наше здание. Оно находится далеко от наших производственных объектов», — рассказали на предприятии.

По данным URA.RU, собственником здания, где начался пожар, является компания «ЭнергоТрансСтрой», а арендуют помещения ООО «МЕРЧ»,«НГ Буровое оборудование», «Уралпроммаш», «Эко-линия», «Полимеры Урала». Пожар начался днем 1 апреля. Площадь пожара, по предварительным данным, составила четыре тысячи квадратных метров. Все самое важное о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.