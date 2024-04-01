Роспотребнадзор дал рекомендации после пожара в промзоне «Уралмашзавода»

Специалисты проверят качество воздуха возле УЗТМ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Роспотребнадзоре после пожара в промзоне «Уралмашзавода» посоветовали жителям Екатеринбурга избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и пользоваться масками. Специалисты проверят качество воздуха в районе ЧП, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Избегать длительного нахождения на открытом воздухе; не открывать окна; промывать глаза, нос и горло; отказаться от курения; чаще делать влажную уборку. О возникновении симптомов острого заболевания необходимо обратиться к врачу», — следует из сообщения. О результатах проверки качества воздуха станет известно позже.

Возгорание произошло днем 1 апреля в помещении лакокрасочного покрытия №57 на территории промышленной площадки УЗТМ. В тушении пожара приняли участие 57 человек и 17 единиц спецтехники. Все самое важное о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.