Роспотребнадзор дал рекомендации после пожара в промзоне «Уралмашзавода»

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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
Специалисты проверят качество воздуха возле УЗТМ Фото:

В Роспотребнадзоре после пожара в промзоне «Уралмашзавода» посоветовали жителям Екатеринбурга избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и пользоваться масками. Специалисты проверят качество воздуха в районе ЧП, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Избегать длительного нахождения на открытом воздухе; не открывать окна; промывать глаза, нос и горло; отказаться от курения; чаще делать влажную уборку. О возникновении симптомов острого заболевания необходимо обратиться к врачу», — следует из сообщения. О результатах проверки качества воздуха станет известно позже.

Возгорание произошло днем 1 апреля в помещении лакокрасочного покрытия №57 на территории промышленной площадки УЗТМ. В тушении пожара приняли участие 57 человек и 17 единиц спецтехники. Все самое важное о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Роспотребнадзоре после пожара в промзоне «Уралмашзавода» посоветовали жителям Екатеринбурга избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна и пользоваться масками. Специалисты проверят качество воздуха в районе ЧП, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Избегать длительного нахождения на открытом воздухе; не открывать окна; промывать глаза, нос и горло; отказаться от курения; чаще делать влажную уборку. О возникновении симптомов острого заболевания необходимо обратиться к врачу», — следует из сообщения. О результатах проверки качества воздуха станет известно позже. Возгорание произошло днем 1 апреля в помещении лакокрасочного покрытия №57 на территории промышленной площадки УЗТМ. В тушении пожара приняли участие 57 человек и 17 единиц спецтехники. Все самое важное о пожаре — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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