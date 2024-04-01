Площадь пожара в промзоне «Уралмашзавода» увеличилась до 4,5 тысячи «квадратов»

В Екатеринбурге площадь пожара в лакокрасочном цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода», увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек», — сказано в сообщении.
На месте ЧП развернут оперативный штаб. К ликвидации пожара привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники.
Пожар произошел днем 1 апреля. Представитель УЗТМ пояснил, что помещение не относится к заводу и находится далеко от их производственных объектов. Во время пожара у здания обрушилась кровля. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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