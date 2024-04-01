Площадь пожара в промзоне «Уралмашзавода» увеличилась до 4,5 тысячи «квадратов»

01 апреля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Пожар тушат 64 спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода» В Екатеринбурге площадь пожара в лакокрасочном цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода», увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек», — сказано в сообщении. На месте ЧП развернут оперативный штаб. К ликвидации пожара привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Пожар произошел днем 1 апреля. Представитель УЗТМ пояснил, что помещение не относится к заводу и находится далеко от их производственных объектов. Во время пожара у здания обрушилась кровля. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге площадь пожара в лакокрасочном цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода», увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек», — сказано в сообщении. На месте ЧП развернут оперативный штаб. К ликвидации пожара привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Пожар произошел днем 1 апреля. Представитель УЗТМ пояснил, что помещение не относится к заводу и находится далеко от их производственных объектов. Во время пожара у здания обрушилась кровля. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.