МЧС: пожар в промзоне «Уралмашзавода» локализован

01 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Спасатели вынесли из цеха 15 баллонов с кислородом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода» В Екатеринбурге сотрудники МЧС локализовали пожар в лакокрасочном цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В Екатеринбурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном», — сказано в сообщении. Осмотр здания ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. «Превышение уровня концентрации нет», — отметили в региональном ГУ МЧС. Пожар начался около 14:00. На данный момент площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники МЧС локализовали пожар в лакокрасочном цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В Екатеринбурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном», — сказано в сообщении. Осмотр здания ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. «Превышение уровня концентрации нет», — отметили в региональном ГУ МЧС. Пожар начался около 14:00. На данный момент площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.