МЧС: пожар в промзоне «Уралмашзавода» локализован

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Спасатели вынесли из цеха 15 баллонов с кислородом Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода»

В Екатеринбурге сотрудники МЧС локализовали пожар в лакокрасочном цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Екатеринбурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном», — сказано в сообщении.

Осмотр здания ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. «Превышение уровня концентрации нет», — отметили в региональном ГУ МЧС.

Пожар начался около 14:00. На данный момент площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге сотрудники МЧС локализовали пожар в лакокрасочном цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В Екатеринбурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном», — сказано в сообщении. Осмотр здания ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. «Превышение уровня концентрации нет», — отметили в региональном ГУ МЧС. Пожар начался около 14:00. На данный момент площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе. Полная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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