МЧС полностью потушило пожар в промзоне «Уралмашзавода»

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, краги, пожарный
Пострадавших в пожаре не оказалось Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода»

В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Сейчас идет разбор сгоревших конструкций, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Огнеборцы МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в цехе по производству трансформаторов», — сказано в сообщении. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям — они уже работают на месте.

Пожар начался днем 1 апреля. Его площадь достигла 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе. Вся свежая информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Сейчас идет разбор сгоревших конструкций, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Огнеборцы МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в цехе по производству трансформаторов», — сказано в сообщении. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям — они уже работают на месте. Пожар начался днем 1 апреля. Его площадь достигла 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе. Вся свежая информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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