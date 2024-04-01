МЧС полностью потушило пожар в промзоне «Уралмашзавода»

В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в цеху №57, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Сейчас идет разбор сгоревших конструкций, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Огнеборцы МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в цехе по производству трансформаторов», — сказано в сообщении. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям — они уже работают на месте.
Пожар начался днем 1 апреля. Его площадь достигла 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе. Вся свежая информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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