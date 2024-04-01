Из горящего цеха в промзоне «Уралмашзавода» вынесли десятки газовых баллонов. Видео

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Алла Бадина посетила стройку. Нижневартовск, газ, кислородный баллон
В четырех баллонах находился пропан Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода»

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Из здания вытащили более 20 баллонов с газом, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Огнеборцы МЧС России всего эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном», — сказано в сообщении. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС.

Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Из здания вытащили более 20 баллонов с газом, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Огнеборцы МЧС России всего эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном», — сказано в сообщении. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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