Из горящего цеха в промзоне «Уралмашзавода» вынесли десятки газовых баллонов. Видео

01 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

В четырех баллонах находился пропан Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода» В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Из здания вытащили более 20 баллонов с газом, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Огнеборцы МЧС России всего эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном», — сказано в сообщении. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Из здания вытащили более 20 баллонов с газом, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Огнеборцы МЧС России всего эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном», — сказано в сообщении. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.