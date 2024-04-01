На место пожара в промзоне «Уралмашзавода» приехал прокурор, идет проверка

01 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Специалисты установят точную причину пожара Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода» В Екатеринбурге прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев приехал на место пожара в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Орджоникидзевского района взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара, произошедшего на территории промзоны. На место выехал прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев», — сказано в сообщении. Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Из здания эвакуировали более 20 газовых баллонов, что и стало сложностью при тушении огня. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев приехал на место пожара в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Орджоникидзевского района взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара, произошедшего на территории промзоны. На место выехал прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев», — сказано в сообщении. Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Из здания эвакуировали более 20 газовых баллонов, что и стало сложностью при тушении огня. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.