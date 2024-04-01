На место пожара в промзоне «Уралмашзавода» приехал прокурор, идет проверка

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Специалисты установят точную причину пожара Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода»

В Екатеринбурге прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев приехал на место пожара в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Орджоникидзевского района взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара, произошедшего на территории промзоны. На место выехал прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев», — сказано в сообщении. Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Из здания эвакуировали более 20 газовых баллонов, что и стало сложностью при тушении огня. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев приехал на место пожара в цеху, находящемся в промзоне «Уралмашзавода». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Орджоникидзевского района взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара, произошедшего на территории промзоны. На место выехал прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев», — сказано в сообщении. Точная причина возгорания будет установлена специалистами по результатам пожарно-технической экспертизы. Пожар начался около 14:00. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Из здания эвакуировали более 20 газовых баллонов, что и стало сложностью при тушении огня. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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