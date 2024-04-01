Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области Фото:

Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области. Об этом сообщили местные СМИ.

Крупное ДТП произошло на ж/д переезде около села Берендеево. На месте работают оперативные службы, сообщает ТАСС. Семь человек погибли. Также сообщается о двух пострадавших.

Обновлено в 15:50 по мск: в МЧС сообщают, что в результате ДТП погибли все 8 пассажиров автобуса. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области. Об этом сообщили местные СМИ. Крупное ДТП произошло на ж/д переезде около села Берендеево. На месте работают оперативные службы, сообщает ТАСС. Семь человек погибли. Также сообщается о двух пострадавших. Обновлено в 15:50 по мск: в МЧС сообщают, что в результате ДТП погибли все 8 пассажиров автобуса. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным и близким погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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