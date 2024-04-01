Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом

01 апреля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области. Об этом сообщили местные СМИ. Крупное ДТП произошло на ж/д переезде около села Берендеево. На месте работают оперативные службы, сообщает ТАСС. Семь человек погибли. Также сообщается о двух пострадавших. Обновлено в 15:50 по мск: в МЧС сообщают , что в результате ДТП погибли все 8 пассажиров автобуса. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным и близким погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с поездом «Архангельск — Москва» на ж/д переезде в поселке Берендеево Ярославской области. Об этом сообщили местные СМИ. Крупное ДТП произошло на ж/д переезде около села Берендеево. На месте работают оперативные службы, сообщает ТАСС. Семь человек погибли. Также сообщается о двух пострадавших. Обновлено в 15:50 по мск: в МЧС сообщают, что в результате ДТП погибли все 8 пассажиров автобуса. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным и близким погибших.