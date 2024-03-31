Власти ЯНАО отправят белгородских детей в летние оздоровительные лагеря

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с юными жителями Белгородской области в Салехарде и Лабытнанги. Глава региона сообщил, что ребят отправят на летний отдых в оздоровительные центры.
«Уже дал поручение прорабатывать для ребят, которые к нам приехали и в целом для молодых жителей Белгородской области, летнюю оздоровительную компанию. Если в их родных городах поселках будет все еще не спокойно, важно, чтобы мы отвезли ребят в черноморские лагеря, создали для них условия. Мы этот опыт большой имеем, наши дети тысячами выезжают каждый год в оздоровительные центры», — рассказал Дмитрий Артюхов на встрече с белгородскими детьми.
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с юными жителями Белгородской области в Салехарде и Лабытнанги. Глава региона сообщил, что ребят отправят на летний отдых в оздоровительные центры. «Уже дал поручение прорабатывать для ребят, которые к нам приехали и в целом для молодых жителей Белгородской области, летнюю оздоровительную компанию. Если в их родных городах поселках будет все еще не спокойно, важно, чтобы мы отвезли ребят в черноморские лагеря, создали для них условия. Мы этот опыт большой имеем, наши дети тысячами выезжают каждый год в оздоровительные центры», — рассказал Дмитрий Артюхов на встрече с белгородскими детьми. Глава региона пообещал школьникам организовать катания на оленьих упряжках. В свою очередь, ребята отметили, что на Ямале их встретили с теплом и заботой.