31 марта 2024

Власти ЯНАО отправят белгородских детей в летние оздоровительные лагеря

Глава Ямала отправит школьников Белгородской области на лето в лагеря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, игрушки, ландшафтный дизайн, летний лагерь, детский лагерь, украшение, креатив
Глава Ямала отметил важность организации летнего отдыха в лагерях для детей из Белгорода Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с юными жителями Белгородской области в Салехарде и Лабытнанги. Глава региона сообщил, что ребят отправят на летний отдых в оздоровительные центры.

«Уже дал поручение прорабатывать для ребят, которые к нам приехали и в целом для молодых жителей Белгородской области, летнюю оздоровительную компанию. Если в их родных городах поселках будет все еще не спокойно, важно, чтобы мы отвезли ребят в черноморские лагеря, создали для них условия. Мы этот опыт большой имеем, наши дети тысячами выезжают каждый год в оздоровительные центры», — рассказал Дмитрий Артюхов на встрече с белгородскими детьми.

Глава региона пообещал школьникам организовать катания на оленьих упряжках. В свою очередь, ребята отметили, что на Ямале их встретили с теплом и заботой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с юными жителями Белгородской области в Салехарде и Лабытнанги. Глава региона сообщил, что ребят отправят на летний отдых в оздоровительные центры. «Уже дал поручение прорабатывать для ребят, которые к нам приехали и в целом для молодых жителей Белгородской области, летнюю оздоровительную компанию. Если в их родных городах поселках будет все еще не спокойно, важно, чтобы мы отвезли ребят в черноморские лагеря, создали для них условия. Мы этот опыт большой имеем, наши дети тысячами выезжают каждый год в оздоровительные центры», — рассказал Дмитрий Артюхов на встрече с белгородскими детьми. Глава региона пообещал школьникам организовать катания на оленьих упряжках. В свою очередь, ребята отметили, что на Ямале их встретили с теплом и заботой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...