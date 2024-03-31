Губернатор ЯНАО Артюхов пообещал покатать белгородских детей на оленях

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Салехарде провел встречу с детьми из приграничных районов Белгородской области. Общаясь с ребятами, Артюхов пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом.
«Мы договорились, что ребят организованно покатаем на оленях. Мы с командой постараемся сделать все, чтобы вас удивлять, — сообщил губернатор на встрече с белгородскими школьниками в Салехардском центре молодежи. Также Дмитрий Артюхов отметил, что знакомство с Севером останется с ребятами на всю жизнь.
Ранее Артюхов провел встречу со школьниками из Белгородской области в Лабытнанги. Губернатор посетил детей, которые прибыли на Ямал, чтобы завершить учебный год.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Салехарде провел встречу с детьми из приграничных районов Белгородской области. Общаясь с ребятами, Артюхов пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом. «Мы договорились, что ребят организованно покатаем на оленях. Мы с командой постараемся сделать все, чтобы вас удивлять, — сообщил губернатор на встрече с белгородскими школьниками в Салехардском центре молодежи. Также Дмитрий Артюхов отметил, что знакомство с Севером останется с ребятами на всю жизнь. Ранее Артюхов провел встречу со школьниками из Белгородской области в Лабытнанги. Губернатор посетил детей, которые прибыли на Ямал, чтобы завершить учебный год.