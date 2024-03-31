Губернатор ЯНАО Артюхов пообещал покатать белгородских детей на оленях

Губернатор ЯНАО Артюхов встретился в Салехарде с белгородскими школьниками

01 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Белгородских детей покатают на оленьих упряжках (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Салехарде провел встречу с детьми из приграничных районов Белгородской области. Общаясь с ребятами, Артюхов пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом. «Мы договорились, что ребят организованно покатаем на оленях. Мы с командой постараемся сделать все, чтобы вас удивлять, — сообщил губернатор на встрече с белгородскими школьниками в Салехардском центре молодежи. Также Дмитрий Артюхов отметил, что знакомство с Севером останется с ребятами на всю жизнь. Ранее Артюхов провел встречу со школьниками из Белгородской области в Лабытнанги. Губернатор посетил детей, которые прибыли на Ямал, чтобы завершить учебный год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Салехарде провел встречу с детьми из приграничных районов Белгородской области. Общаясь с ребятами, Артюхов пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом. «Мы договорились, что ребят организованно покатаем на оленях. Мы с командой постараемся сделать все, чтобы вас удивлять, — сообщил губернатор на встрече с белгородскими школьниками в Салехардском центре молодежи. Также Дмитрий Артюхов отметил, что знакомство с Севером останется с ребятами на всю жизнь. Ранее Артюхов провел встречу со школьниками из Белгородской области в Лабытнанги. Губернатор посетил детей, которые прибыли на Ямал, чтобы завершить учебный год.