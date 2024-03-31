31 марта 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов пообещал покатать белгородских детей на оленях

Губернатор ЯНАО Артюхов встретился в Салехарде с белгородскими школьниками
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, гонки на оленьих упряжках, ямал, северные олени
Белгородских детей покатают на оленьих упряжках (архивное фото) Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Салехарде провел встречу с детьми из приграничных районов Белгородской области. Общаясь с ребятами, Артюхов пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом.

«Мы договорились, что ребят организованно покатаем на оленях. Мы с командой постараемся сделать все, чтобы вас удивлять, — сообщил губернатор на встрече с белгородскими школьниками в Салехардском центре молодежи. Также Дмитрий Артюхов отметил, что знакомство с Севером останется с ребятами на всю жизнь.

Ранее Артюхов провел встречу со школьниками из Белгородской области в Лабытнанги. Губернатор посетил детей, которые прибыли на Ямал, чтобы завершить учебный год.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Салехарде провел встречу с детьми из приграничных районов Белгородской области. Общаясь с ребятами, Артюхов пообещал покатать их на оленях, а также отметил, что на Ямале живут хорошие люди, которые умеют делиться теплом. «Мы договорились, что ребят организованно покатаем на оленях. Мы с командой постараемся сделать все, чтобы вас удивлять, — сообщил губернатор на встрече с белгородскими школьниками в Салехардском центре молодежи. Также Дмитрий Артюхов отметил, что знакомство с Севером останется с ребятами на всю жизнь. Ранее Артюхов провел встречу со школьниками из Белгородской области в Лабытнанги. Губернатор посетил детей, которые прибыли на Ямал, чтобы завершить учебный год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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