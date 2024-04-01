Тюменские силовики готовятся к росту преступности среди мигрантов

01 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Тюменцы стали реже нанимать мигрантов для выполнения строительных работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Правоохранительные структуры Тюменской области готовятся к росту преступности среди мигрантов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому блоку. По его словам, после террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» тюменцы стали реже нанимать гастарбайтеров для выполнения строительных и отделочных работ. А это негативно сказалось на уровне доходов иностранцев. «После террористической атаки на подмосковный „Крокус Сити Холл“ у иностранных специалистов, работающих на территории региона, резко упали доходы — многие тюменцы отказываются нанимать гастарбайтеров для строительства домов, отделки квартир и т. д. Не исключено, что в будущем это может обернуться ростом преступности среди иностранцев, приехавших на заработки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что после вооруженного нападения на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» мигранты начали покидать Тюменскую область. По данным источников URA.RU, это связано с тем, что некоторые местные жители начали отказываться от услуг, которые предоставляют иностранцы. 22 марта группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», который находится в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». В результате террористической атаки погибли 144 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные структуры Тюменской области готовятся к росту преступности среди мигрантов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому блоку. По его словам, после террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» тюменцы стали реже нанимать гастарбайтеров для выполнения строительных и отделочных работ. А это негативно сказалось на уровне доходов иностранцев. «После террористической атаки на подмосковный „Крокус Сити Холл“ у иностранных специалистов, работающих на территории региона, резко упали доходы — многие тюменцы отказываются нанимать гастарбайтеров для строительства домов, отделки квартир и т. д. Не исключено, что в будущем это может обернуться ростом преступности среди иностранцев, приехавших на заработки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что после вооруженного нападения на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» мигранты начали покидать Тюменскую область. По данным источников URA.RU, это связано с тем, что некоторые местные жители начали отказываться от услуг, которые предоставляют иностранцы. 22 марта группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», который находится в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». В результате террористической атаки погибли 144 человека.