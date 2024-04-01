01 апреля 2024

В Кургане обсуждают увольнение начальника антикоррупционного управления УМВД. Инсайд

Из антикоррупционного управления курганского УМВД увольняется начальник Чернышев
© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, полиция
Начальник УЭБиПК УМВД собрался в отставку Фото:

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Курганской области Евгений Чернышев собирается уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Начальник антикоррупционного управления Чернышев собирается уйти с должности. Заявление было написано сразу после появления данных о проверке курганского управления полиции главным инспектором МВД», — говорят источники.

При этом информация о причинах отставки разнится. Одни уверены, что полицейский нашел другое место работы. Именно поэтому и подал рапорт об отставке.

Другие инсайдеры в погонах утверждают, что полковник Чернышев переживает из-за нескольких резонансных дел в области медицины, которые не попали в суд и могут быть найдены проверяющими из Москвы. Ожидается, что ревизоры в Курган приедут через неделю. В составе группы проверяющих около 20 человек. «Комплексная проверка областного УМВД будет по всем направлениям оперативно служебной деятельности. При этом ревизоры славятся тем, что проверяют досконально — заходят к оперу и начинают смотреть на предмет нахождения служебных секретных документов, незаконного оружия и т. д.», — говорят источники URA.RU.

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Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Курганской области Евгений Чернышев собирается уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Начальник антикоррупционного управления Чернышев собирается уйти с должности. Заявление было написано сразу после появления данных о проверке курганского управления полиции главным инспектором МВД», — говорят источники. При этом информация о причинах отставки разнится. Одни уверены, что полицейский нашел другое место работы. Именно поэтому и подал рапорт об отставке. Другие инсайдеры в погонах утверждают, что полковник Чернышев переживает из-за нескольких резонансных дел в области медицины, которые не попали в суд и могут быть найдены проверяющими из Москвы. Ожидается, что ревизоры в Курган приедут через неделю. В составе группы проверяющих около 20 человек. «Комплексная проверка областного УМВД будет по всем направлениям оперативно служебной деятельности. При этом ревизоры славятся тем, что проверяют досконально — заходят к оперу и начинают смотреть на предмет нахождения служебных секретных документов, незаконного оружия и т. д.», — говорят источники URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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