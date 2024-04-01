Мишустин завершил встречи с фракциями обсуждением ИИ и налоговой реформы

Мишустин провел встречу с фракцией «Новые люди»
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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, правительство, заседание, мишустин михаил
Встреча с депутатами перед итоговым отчетом премьера Фото:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин и представители «Новых людей» обсудили развитие бизнеса, туризма и инвестиций в будущее, регламентирование работы искусственного интеллекта 1 апреля. Этим диалогом премьер-министр завершил серию встреч с парламентскими фракциями в рамках подготовки в ежегодный отчет в Госдуме. Об итогах совещания URA.RU прокомментировали в пресс-службе партии «Новые люди».

«Вместе с депутатами из других фракций вы обеспечили необходимые корректировки законодательства. В целом, когда на повестке дня стоит укрепление нашего технологического, финансового, экономического, промышленного суверенитета содействие и инициатива особенно важны. „Новые люди“ вносят свой активный вклад», — прокомментировал Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

Развитие бизнеса на новых территориях

Сейчас государство уделяет пристальное внимание вопросам, связанным с российским бизнесом, в том числе и на новых территориях. Партийцы предложили ряд аспектов по совершенствованию законодательства и улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в России. Лидер партии Алексей Нечаев поблагодарил политиков за хорошую совместную и грамотную работу. «Спасибо вам, уважаемое правительство! Какой сегодня серьезный вызов перед страной и как правительство активно работает с этим вызовом. Не просто реагирует на возникающие проблемы, а разрабатывает стратегию, причем достаточно быстро — это профессионально», — заключил парламентарий

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и министр науки и образования Валерий Фальков на этапе конкурса "Я в деле". Москва
Алексей Нечаев поблагодарил правительство за хорошую работу
Фото:

Внедрение налоговой реформы

«Обсудили в первую очередь налоговую реформу, которая по мнению партии должна пройти в интересах предпринимателей. Именно этого партия и будет добиваться», — сообщила URA. RU пресс-служба «Новые люди». Согласно озвученным ранее нововведениям, «Новые люди» предлагают ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год она будет уменьшаться на 0,5%, сократив в итоге налог до 5%.

Регулирование искусственного интеллекта

Руководитель фракции предложил ограничить возможности искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, апеллируя безопасностью граждан нашей страны. Особенно это касается незащищенных категорий: несовершеннолетних и пожилых людей, поскольку участились случаи мошенничества. В противовес ограничениям ИИ, парламентарий все же настаивал на необходимости дополнительного обучения тех, кто непосредственно будет работать со всеми технологиями для разработки собственного ПО и сохранения суверенитета.

Агротуризм в каждый регион

Говоря об отраслевом направлении, премьер-министр оценил работу в части внутреннего туризма и рассказал новых возможностях этого вопроса. «Агротуризм может стать, дополнительным, в том числе, источником доходов для граждан страны благодаря известности региональных брендов или продуктов питания. Вот в прошлом году, я знаю, что поддержали уже 73 таких проекта», — заключил премьер.

Бизнес-платформа для студентов и старшеклассников

Подводя итог, руководитель фракции поблагодарил главу правительства за участие в образовательных программах по предпринимательству для молодых людей «Я в деле». 180 тысяч студентов и старшеклассников воспользовались возможностями платформы и получили необходимые бизнес-навыки.

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин и представители «Новых людей» обсудили развитие бизнеса, туризма и инвестиций в будущее, регламентирование работы искусственного интеллекта 1 апреля. Этим диалогом премьер-министр завершил серию встреч с парламентскими фракциями в рамках подготовки в ежегодный отчет в Госдуме. Об итогах совещания URA.RU прокомментировали в пресс-службе партии «Новые люди». «Вместе с депутатами из других фракций вы обеспечили необходимые корректировки законодательства. В целом, когда на повестке дня стоит укрепление нашего технологического, финансового, экономического, промышленного суверенитета содействие и инициатива особенно важны. „Новые люди“ вносят свой активный вклад», — прокомментировал Мишустин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Развитие бизнеса на новых территориях Сейчас государство уделяет пристальное внимание вопросам, связанным с российским бизнесом, в том числе и на новых территориях. Партийцы предложили ряд аспектов по совершенствованию законодательства и улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в России. Лидер партии Алексей Нечаев поблагодарил политиков за хорошую совместную и грамотную работу. «Спасибо вам, уважаемое правительство! Какой сегодня серьезный вызов перед страной и как правительство активно работает с этим вызовом. Не просто реагирует на возникающие проблемы, а разрабатывает стратегию, причем достаточно быстро — это профессионально», — заключил парламентарий Внедрение налоговой реформы «Обсудили в первую очередь налоговую реформу, которая по мнению партии должна пройти в интересах предпринимателей. Именно этого партия и будет добиваться», — сообщила URA. RU пресс-служба «Новые люди». Согласно озвученным ранее нововведениям, «Новые люди» предлагают ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год она будет уменьшаться на 0,5%, сократив в итоге налог до 5%. Регулирование искусственного интеллекта Руководитель фракции предложил ограничить возможности искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, апеллируя безопасностью граждан нашей страны. Особенно это касается незащищенных категорий: несовершеннолетних и пожилых людей, поскольку участились случаи мошенничества. В противовес ограничениям ИИ, парламентарий все же настаивал на необходимости дополнительного обучения тех, кто непосредственно будет работать со всеми технологиями для разработки собственного ПО и сохранения суверенитета. Агротуризм в каждый регион Говоря об отраслевом направлении, премьер-министр оценил работу в части внутреннего туризма и рассказал новых возможностях этого вопроса. «Агротуризм может стать, дополнительным, в том числе, источником доходов для граждан страны благодаря известности региональных брендов или продуктов питания. Вот в прошлом году, я знаю, что поддержали уже 73 таких проекта», — заключил премьер. Бизнес-платформа для студентов и старшеклассников Подводя итог, руководитель фракции поблагодарил главу правительства за участие в образовательных программах по предпринимательству для молодых людей «Я в деле». 180 тысяч студентов и старшеклассников воспользовались возможностями платформы и получили необходимые бизнес-навыки.
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