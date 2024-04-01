Появилось видео с места обрушения свердловской шахты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, горизонт, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
Информация о завале появилась примерно в 20:00 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

МЧС России опубликовало видео с места обрушения шахты «Северопесчанская» (Краснотурьинск), где пострадали рабочие. В ведомстве сообщили, что трех горняков подняли спасатели, а поиски четвертого продолжаются.

При этом telegram-канал, близкий к руководству участка, заявляет о четырех рабочих, которых уже достали из-под завала. «Судьба пятого мужчины на данный момент остается неизвестной. Ведутся поисковые работы», — отметили там.

Обрушение на шахте произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. По данным URA.RU, которые подтверждает прокуратура, под завалами находится один человек — его судьба неизвестна. Еще трое госпитализированы, один рабочий отделался испугом. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС России опубликовало видео с места обрушения шахты «Северопесчанская» (Краснотурьинск), где пострадали рабочие. В ведомстве сообщили, что трех горняков подняли спасатели, а поиски четвертого продолжаются. При этом telegram-канал, близкий к руководству участка, заявляет о четырех рабочих, которых уже достали из-под завала. «Судьба пятого мужчины на данный момент остается неизвестной. Ведутся поисковые работы», — отметили там. Обрушение на шахте произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. По данным URA.RU, которые подтверждает прокуратура, под завалами находится один человек — его судьба неизвестна. Еще трое госпитализированы, один рабочий отделался испугом. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...