Появилось видео с места обрушения свердловской шахты

МЧС России опубликовало видео с места обрушения шахты «Северопесчанская» (Краснотурьинск), где пострадали рабочие. В ведомстве сообщили, что трех горняков подняли спасатели, а поиски четвертого продолжаются.
При этом telegram-канал, близкий к руководству участка, заявляет о четырех рабочих, которых уже достали из-под завала. «Судьба пятого мужчины на данный момент остается неизвестной. Ведутся поисковые работы», — отметили там.
Обрушение на шахте произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Всего в них участвовали пять человек. По данным URA.RU, которые подтверждает прокуратура, под завалами находится один человек — его судьба неизвестна. Еще трое госпитализированы, один рабочий отделался испугом. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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