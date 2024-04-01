В свердловской шахте рабочие попали под завал. Онлайн-трансляция

01 апреля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

ЧП произошло вечером 1 апреля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске в шахте «Северопесчанская» во время взрывных работ произошел обвал горных пород. На смене находились 106 рабочих, а непосредственно в зоне проведения работ были пять человек. Всю информацию о ЧП URA.RU собирает в онлайн-трансляции. 22:17 Следователи возбудили уголовное дело после обрушения в шахте - по статье за "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. 21:52 В Свердловской области ЧП на шахте в предыдущий раз произошло всего неделю назад. На «Кальинской» (Североуральск) под завалы попали двое, один из них скончался, второй — в больнице. Все информацию об этом URA.RU собирает в отдельном сюжете. 21:46 Под завалами остается один человек, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. 21:44 Фото с места ЧП в Краснотурьинске. Оно опубликовано в telegram-канале «112». Фото: telegram-канал «112» [https://t.me/ENews112] 21:31 МЧС России в Telegram публикует видео с места ЧП в Краснотурьинске. В ведомстве настаивают, что на месте ЧП находились четыре человека, троих из них подняли на поверхность. При этом непонятно, насколько актуальна эта информация. 21:30 Одного шахтера после осмотра врачей отпустили домой. Троих оставили в больнице для дальнейшего наблюдения, сообщили в telegram-канале «Северопесчанская. Что реально происходит». Судьба пятого человека неизвестна. 21:28 Информация о гибели пятого рабочего, который находится в шахте, официально не подтверждена, пишет telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит». 21:25 Прокуратура Краснотурьинска начала проверку по факту обрушения горных пород на шахте «Северопесчанская». По данным ведомства, под завалом может находиться один рабочий. Ведутся спасательные работы. 21:22 «Два человека в больнице, двое — в скорой помощи. Предположительно, двое в средней тяжести, двое легких. Возможно, что пятый, которого ищут, летальный», — написал telegram-канал, близкий к администрации шахты. 21:18 Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подтвердил URA.RU, что произошел «групповой несчастный случай». От подробных комментариев он воздержался. 21:16 После этого РИА Новости сообщило в Telegram, что рабочие, попавшие под завал, погибли. Однако, по последним данным URA.RU, три человека — госпитализированы, один — до сих пор под землей, а пятый отделался испугом. 21:08 Первое сообщение о ЧП появилось в 20 часов. Telegram-канал «112» сообщил, что под завалом оказались трое рабочих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске в шахте «Северопесчанская» во время взрывных работ произошел обвал горных пород. На смене находились 106 рабочих, а непосредственно в зоне проведения работ были пять человек. Всю информацию о ЧП URA.RU собирает в онлайн-трансляции. 22:17 01.04.2024 Следователи возбудили уголовное дело после обрушения в шахте - по статье за "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. 21:52 01.04.2024 В Свердловской области ЧП на шахте в предыдущий раз произошло всего неделю назад. На «Кальинской» (Североуральск) под завалы попали двое, один из них скончался, второй — в больнице. Все информацию об этом URA.RU собирает в отдельном сюжете. 21:46 01.04.2024 Под завалами остается один человек, сказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. 21:44 01.04.2024 Фото с места ЧП в Краснотурьинске. Оно опубликовано в telegram-канале «112». 21:31 01.04.2024 МЧС России в Telegram публикует видео с места ЧП в Краснотурьинске. В ведомстве настаивают, что на месте ЧП находились четыре человека, троих из них подняли на поверхность. При этом непонятно, насколько актуальна эта информация. 21:30 01.04.2024 Одного шахтера после осмотра врачей отпустили домой. Троих оставили в больнице для дальнейшего наблюдения, сообщили в telegram-канале «Северопесчанская. Что реально происходит». Судьба пятого человека неизвестна. 21:28 01.04.2024 Информация о гибели пятого рабочего, который находится в шахте, официально не подтверждена, пишет telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит». 21:25 01.04.2024 Прокуратура Краснотурьинска начала проверку по факту обрушения горных пород на шахте «Северопесчанская». По данным ведомства, под завалом может находиться один рабочий. Ведутся спасательные работы. 21:22 01.04.2024 «Два человека в больнице, двое — в скорой помощи. Предположительно, двое в средней тяжести, двое легких. Возможно, что пятый, которого ищут, летальный», — написал telegram-канал, близкий к администрации шахты. 21:18 01.04.2024 Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подтвердил URA.RU, что произошел «групповой несчастный случай». От подробных комментариев он воздержался. 21:16 01.04.2024 После этого РИА Новости сообщило в Telegram, что рабочие, попавшие под завал, погибли. Однако, по последним данным URA.RU, три человека — госпитализированы, один — до сих пор под землей, а пятый отделался испугом. 21:08 01.04.2024 Первое сообщение о ЧП появилось в 20 часов. Telegram-канал «112» сообщил, что под завалом оказались трое рабочих.